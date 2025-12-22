Promozione. L’Olginatese si laurea campione d’inverno

Il Rovagnate s’aggiudica il derby col Colico

Vincono Manara e Grent, sconfitta esterna per il Civate

OLGINATESE – Ottimi risultati al termine del girone d’andata per le squadre lecchesi che disputano il campionato di Promozione 25/26, infatti quattro su sei sono nei primi cinque posti in classifica. Guida il treno del Girone B, l’Olginatese di Nicolò Conca che vincendo contro il Cantù San Paolo per 3-0 ha staccato i rivali del Lesmo conquistando il primo posto in solitaria a quota 34.

“Una partita non semplice nonostante il risultato. – spiega il direttore generale Fabio Galbusera -. Abbiamo sbloccato la partita con Aldegani al 10′. Nel secondo tempo loro hanno premuto di più alla ricerca del pareggio, noi ci siamo difesi bene e giocato di ripartenza. Su una di queste abbiamo trovato il raddoppio con un’azione personale di Cortesi al 67′. Poi al 95′ è arrivato il gol di Chakhssi di testa. Avevamo fuori delle pedine importanti davanti e siamo contenti di dove siamo e dei risultati raggiunti finora. Dobbiamo continuare così anche nel girone di ritorno”.

Al terzo posto in classifica a 31 punti c’è la Luciano Manara di mister Daniele Perego che dopo il pareggio col Civate di settimana scorsa torna a vincere in casa contro il Castello Città di Cantù per 3-1, ribaltando l’iniziale vantaggio degli ospiti che vanno a segno con Sow al 15′. Bovis trova il pareggio su rigore al 27′ e Losa firma il vantaggio al 41′. La rete definito 3-1 arriva al 84′ con Tamba.

Al quarto e al quinto posto della graduatoria a quota 28 punti ci sono Colico Derviese e Rovagnate che ieri si sono sfidate nell’ennesimo derby lecchese di stagione. La squadra di Ziliotto ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei padroni di casa firmato dal tap in vincente di Farina al 30′, pareggiando prima con Zanin al 36′ e poi trovando il vantaggio al 75′ con Pennati.

“Un’ottima prestazione sul livello di quelle di inizio stagione – commenta il team manager del Rovagnate Riccardo Brenna -. Abbiamo tenuto in mano la partita gestendo bene il gioco. Un risultato del genere ci permette di rimanere in alto tra le prime e ci da fiducia per il girone di ritorno”.

Più staccata dalle postazioni di testa è il GrentArcadia che chiude il girone d’andata a quota 20 punti all’11° posto. La formazione di mister Magno ha ritrovato la vittoria dopo due sconfitte consecutive nella sfida esterna contro il Rovellasca. La partita è stata decisa dal colpo di testa di Barillà al 23′ del primo tempo. Per il team manager del Grent, Mirko La Marca: “Bisogna ripartire con nuove ambizioni l’anno prossimo e dimenticare il girone d’andata che è stato sotto le aspettative di inizio stagione”.

La squadra lecchese che ha fatto maggiore fatica in questa prima parte di stagione è il Civate che chiude il girone d’andata al terzultimo posto con 8 punti, troppo pochi per salvarsi direttamente senza passare dai play-out. Nell’anticipo di sabato la squadra delle fenici ha perso 2-1 in trasferta contro il Meda.

La partita si sblocca al 18′ su un errore del portiere lecchese Corti che devia la palla sul palo e poi in rete. Il Civate pareggia al 26′ con un bel tiro rasoterra di Castelnuovo. Nella ripresa nuovo vantaggio Meda ancora grazie ad un’autogol: su una punizione in area Azzoni tocca involontariamente la sfera che finisce in rete.

Secondo il presidente Marco Secomandi: “Il pareggio sarebbe stato un risultato giusto perché nonostante il Meda abbia fatto vedere un gioco migliore. Noi abbiamo avuto un atteggiamento maggiormente costruttivo con tre nette occasioni da rete, il loro portiere è stato particolarmente reattivo nel sventarle”.