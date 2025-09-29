Promozione. Rovagnate e Olginatese al primo e secondo posto nel Girone B

Rovagnate e Olginatese vincono contro Meda e Pontelambrese

Pareggio nel derby tra GrentArcadia e Civate, perde la Manara, il Colico pareggia a Cantù

OLGINATE – Risultati alterni per le squadre lecchesi impegnate nella terza giornata del Girone B di Promozione 25/26, il Rovagnate di mister Davide Ziliotto si conferma al primo posto in classifica a punteggio pieno grazie alla vittoria interna per 2-0 contro il Meda 1913 decisa dai gol di Mercuri e Fumagalli.

I biancorossi sono ai vertici anche per quel riguarda l’attacco e la difesa siccome hanno segnato ben sette gol e non ne hanno subiti neanche uno sinora. Racconta la gara il manager, Riccardo Brenna: “Ottimo risultato contro una squadra importante. Loro sono partiti forte nei primi venti minuti, ci hanno schiacciato un po’ ed hanno avuto un paio di occasioni. Poi siamo venuti fuori noi, sul finire del primo tempo siamo andati a calciare con Rigamonti ma la palla è uscita sul fondo”.

“Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio il gioco e siamo andati a segno con Mercuri su calcio d’angolo e con Fumagalli all’88’ su una ripartenza. Oltre ai gol abbiamo creato tanto e siamo contenti del risultato ma soprattutto per la prestazione che segue il filo delle altre partite che abbiamo fatto sinora”.

Agguanta il secondo posto in classifica l’Olginatese di Niccolò Conca che vince di misura in casa contro la Pontelambrese grazie al gol di Astuti al 14′ del primo tempo. L’attaccante classe 2006 spiazza il portiere avversario con un bel diagonale vincente che si infila nell’angolino basso.

“Una partita a senso unico – spiega il direttore generale Fabio Galbusera – abbiamo avuto l’80% del possesso palla. Dopo il gol, nel primo tempo abbiamo avuto altre opportunità per segnare, una con Catta ed un’altra con Astuti. Poi nella ripresa maggiore gestione, siamo andati vicini al raddoppio al 80′ con il tiro di Tagliabue salvato dall’estremo difensore comasco”.

“Il nostro portiere, invece, ci ha salvato con una bella parata nel finale. Sono rientrati dagli infortuni Cortesi e Belinghieri, ed è arrivato settimana scorsa un nuovo difensore centrale d’esperienza, Michele Rota, che ha esordito contro la Pontelambrese e ci darà una mano per questa stagione”.

Un punto a testa, invece, nel derby della provincia di Lecco tra Civate e GrentArcadia partita conclusa col punteggio di 1-1. Gli ospiti guidati in panchina da mister Cavalli si portano in vantaggio al 14′ con la conclusione di Buccini (G) che sfrutta un passaggio filtrante da centrocampo.

Dopo una prima frazione equilibrata, il Civate sbaglia un rigore con Bakal (C) al 65′, grande parata di Michele Corti (G). Al 67′, il bolide di Vidoni (C) scheggia il palo esterno, due minuti dopo tiro cross di Vidoni (C) per Bakal (C) che non ne approfitta in area. Al 70′, arriva il gol del meritato pareggio: cross in area di Tentori (C), Castelnuovo (C) insacca alle spalle di Corti (G).

Un pari che lascia un po’ di rammarico da una parte e dall’altra. Per il presidente del Civate, Marco Secomandi: “Usciamo dal campo con rammarico per le occasioni mancate e il rigore sbagliato. Comunque contro un buon GrentArcadia, per noi è un buon risultato”. Anche per il team manager avversario Mirko La Marca si poteva portare a casa qualcosa in più: “Abbiamo avuto alcune occasioni eclatanti che abbiamo sbagliato noi. Comunque abbiamo fatto una buona partita”.

Stesso risultato di 1-1 per la Colico Derviese che pareggia sul campo del Cantù San Paolo. Apre le marcature Drago al 40′ che si libera bene in area e supera il portiere lecchese con un tiro imprendibile. I gialloblù trovano il pareggio al 60′ con una rimessa lunga di Echeverria, Farina anticipa la difesa comasca e la mette in porta firmando la terza rete stagionale.

Per nulla soddisfatto il ds, Luca Dell’Orto: “Abbiamo perso un’altra occasione per portare a casa i tre punti, avendo regalato a loro un tempo. Abbiamo passato il turno in Coppa Italia ma il campionato è una competizione diversa. Siamo ancora troppo molli, concediamo troppo. Dobbiamo ancora crescere e lavorare per migliorare nella fase offensiva”.

Infine, la Luciano Manara esce sconfitta per 2-1 sul campo della Base 96 guidata dall’ex Davide Castagna. I padroni di casa si portano il vantaggio al 20′ con Santonocito e siglano il raddoppio con Bollini dieci minuti più tardi. I bersaglieri accorciano le distanze nella ripresa col il gol di Arienti al 60′.

La squadra di Perego ha raccolto solo una vittoria all’esordio in campionato contro il Lesmo. La prossima occasione sarà in casa nell’ex derby di Eccellenza contro l’Olginatese domenica prossima.