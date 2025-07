Risultati brillanti per gli atleti della Canottieri Pescate nello scorso week-end

Atleti impegnati su tre diversi campi di gara nello stesso giorno

Dalla Svizzera a Piediluco fino a Genova

PESCATE – Per la prima volta nella sua storia, l’associazione Pescatese ha visto i propri atleti gareggiare contemporaneamente su tre diversi campi di gara nello stesso giorno.

Si parte da Sophie Souwer, unica rappresentante della nazionale italiana nella seconda tappa di Coppa del Mondo a Lucerna. La singolista blu arancio chiude questa uscita internazionale con un secondo posto in finale D, conquistando la ventesima posizione assoluta: un risultato positivo, soprattutto considerando il suo recente ritorno alle competizioni in questa specialità.

A Piediluco (Terni), dove si svolgevano le gare selettive in singolo e due senza per il pass internazionale, la compagine blu arancio si è presentata con il singolo di Riccelli e tre equipaggi di due senza: Gianesin-Soldo, Sandrini-Maron (CUS Pavia) e Colombo-Festorazzi.

Il miglior risultato è arrivato dal singolo di Luigi Tommaso Riccelli, che grazie all’accesso alla finale A si è guadagnato un posto nella spedizione azzurra per Europei e Mondiali, sotto la guida degli allenatori Eros Goretti e Roberto Duvia.

Ottima anche la prestazione della coppia Marco Gianesin e Mattia Soldo, che con il terzo posto in finale B si confermano tra le prime alternative ai titolari, in particolare per i campionati europei, pronti a rispondere alla chiamata se necessario.

Tra i protagonisti del weekend spicca anche la squadra master a Genova, dove, per un curioso caso, tutti gli atleti hanno conquistato il titolo di vice campioni italiani. Infatti, le tre barche schierate dalla Pescate si sono aggiudicate la medaglia d’argento.

Apre la giornata il quattro con di Leonardo Gilardoni, Diego Marino, Eros Pizzotti e Fabio Verità, timonati per l’occasione da un atleta della società Murcarolo. A seguire, arriva il secondo posto conquistato dal quattro di coppia composto da Niccolò Zonca, Esli Tahiraj, Nicola Alippi e Alessandro Stadari (Canottieri Pullino).

A chiudere in grande stile la giornata è l’ammiraglia, l’8+, un equipaggio di recente formazione composto dai ragazzi del quattro con, da Nicola Alippi del quattro di coppia, da Davide Buffoni e da due atleti di alto livello della Canottieri Firenze, Lorenzo Pianigiani e il capovoga Edoardo Gattai, con al timone Chiara Canetti (Pullino).