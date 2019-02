L’Olginatese non va oltre lo 0-0 nel match interno contro i brianzoli

A nove giornate dal termine i play out distano sette punti

OLGINATE – E’ un pareggio che serve a poco quello colto quest’oggi dall’undici di Boldini sul terreno amico del “Comunale” contro il Seregno di Ardito.

I bianconeri, dopo il successo allo scadere del precedente turno in casa del Pontisola, avrebbero avuto bisogno come il pane di altri tre punti per poter alimentare le proprie speranze di salvezza. Invece al 90′ il punteggio recita 0-0 e ancora una volta l’attacco olginatese si blocca, restando a secco per la quattordicesima volta in stagione.

Le contemporanee sconfitte di Ambrosiana, Ciserano e Legnago Salus permettono comunque di recuperare almeno un punto a tre dirette rivali per la salvezza. Il terz’ultimo posto, che garantirebbe almeno i play out, dista ora sette punti.