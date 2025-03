Stagione al via per la Bmx Garlate con due gare a San Giovanni Lupatoto

Ottimi risultati e tante conferme nelle tappe del Circuito Italiano

Sono stati 30 i riders del team garlatese al via

GARLATE – I riders della Bmx Garlate hanno dato il via alla stagione 2025 la scorsa settimana, partecipando alle due tappe del Circuito Italiano a San Giovanni Lupatoto (VR). Tutti i principali team italiani erano presenti, inclusi ovviamente gli alfieri del Bicimania Quota 20 Garlate, insieme ad alcuni piloti stranieri. Trenta i riders del team garlatese al via, con tre atleti che si sono distinti particolarmente: il nuovo arrivato Riccardo Galeotti, Tommaso Bravi e Matteo Raccagni.

Nel dettaglio, nei G1 (7 anni), Samuele Sancassani e Liam Laddaga hanno fatto il loro debutto nel circuito. Nei G2 (8 anni), Ryan Motta e Samuele Marcon hanno tenuto alto il nome del team lecchese, con Motta che il primo giorno ha sfiorato l’accesso alla finale. Nei G3 (9 anni), ha gareggiato Mattia Accusato.

Poca fortuna per i G4 (10 anni) Leonardo Martis e Amelia Radaelli, mentre nei G5 (11 anni) Davide Gatti ha ottenuto un eccellente sesto posto in finale nella prima giornata e un sesto posto in semifinale nella seconda. Pietro Tavola è arrivato ottavo in semifinale, ma il giorno successivo ha conquistato i quarti di finale. Mattia Morello ha raggiunto i quarti di finale in entrambi i giorni. Ottimo impegno anche da parte di Diego Casiraghi, Achille Sancassani, Sebastian Laddaga e Gabriele Cattaneo, che domenica ha raggiunto le semifinali.

Nei G6 (12 anni), il nuovo arrivato Riccardo Galeotti ha impressionato per le ottime partenze e la gestione della gara, tanto che sabato ha sfiorato la vittoria, conquistando un meritatissimo secondo posto. Domenica, invece, si è “accontentato” dell’ottavo posto in finale. Anche Logan Brioschi Pistoia ha mostrato notevoli progressi rispetto allo scorso anno.

Tra gli Esordienti di I anno (13 anni), Francesco Caslini e Marco Balestrazzi hanno disputato le manche di qualifica. Nella fascia II (14 anni), Tommaso Bravi è tornato alla vittoria nella gara di domenica, dimostrando che il grande impegno negli allenamenti invernali ha dato i suoi frutti. Sabato, invece, è stato tradito da un cancelletto di partenza scivoloso, chiudendo al settimo posto. Buone prestazioni anche per Matteo Raccagni, Lorenzo Mazzoleni e Giacomo Festa.

Nella categoria Allievi (15/16 anni), il miglior garlatese è stato il quindicenne Martino Caslini, quinto nella semifinale di sabato e settimo nella finale di domenica. Davide Cattaneo ha anch’egli raggiunto la finale di domenica, classificandosi al sesto posto. Ottime prestazioni anche per Alex Gilardi, sesto in entrambe le semifinali. Da segnalare il ritorno alle gare di Aronne Tami. Hanno partecipato anche Riccardo Cornaggia, Carlo Colombo, Giorgio Valsecchi, Giacomo Zangani e Simone Bonacina.

Nella categoria Open donne, Elisa Magni ha concluso al sesto posto nella finale di sabato. Nei Master, erano presenti Giovanni Caslini e Daniele Biffi, mentre nei Cruiser over 40 Massimiliano Colombo ha ottenuto il settimo posto nella finale di domenica. In gara anche Matteo Laddaga. Negli Under 40, ha partecipato Giorgio Valsecchi.

Infine, il capitano Marco Radaelli ha gareggiato nella categoria Open. Sabato, Marco è stato eliminato in semifinale a causa di un problema tecnico: il pedale si è sganciato nell’ultima curva, quando era in terza posizione. Domenica, però, si è riscattato, conquistando un ottimo quarto posto in finale.