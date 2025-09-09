Successo per il primo Trofeo Sala Galbiate di pattinaggio

Al via oltre 200 atleti di 24 diverse società sportive

Spettacolo sulle strade di Galbiate con la gara di 50 metri e la cronoscalata

GALBIATE – Grande successo per la 1^ edizione del Trofeo Sala Galbiate organizzato dal settore pattinaggio dell’Asd Sala Galbiate 1974. L’evento, autorizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), era valido come sesta tappa del Circuito del CNO 2025 (Centro Nord Ovest), che coinvolge squadre dalle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.

E’ stata una gara entusiasmante poiché si è disputata su strade cittadine con due prove in programma: una sprint di 50 metri in corsia disputata nella centralissima via Aldo Moro a Galbiate e una cronoscalata di circa 2 km, con partenza dal centro sportivo di Sala al Barro e arrivo in piazza del comune. Al via 207 atleti di 24 diverse società sportive, per quando riguarda la squadre lecchesi, oltre ai padroni di casa del Sala Galbiate erano presenti la Rotellistica Roseda Merate e la Padernese. L’evento ha richiamato oltre 500 persone tra giovani pattinatori, allenatori e familiari, creando una vera e propria festa dello sport.

Grande sforzo organizzativo da parte della piccola società del Sala Galbiate per la manifestazione che ha avuto inizio con le prove di velocità alla mattina e la cronoscalata dalle ore 14 sino a chiusura intorno alle ore 18. La buona riuscita della manifestazione ha ripagato gli sforzi degli organizzatori e dei volontari. Il trofeo è nato con l’obiettivo di presentare alla comunità la giovane squadra di pattinaggio e, al tempo stesso, far conoscere il territorio di Galbiate agli altri sodalizi del circuito. Vista l’ottima riuscita della prima edizione l’intenzione è di rendere questo appuntamento una tradizione annuale inserita nel calendario ufficiale delle gare.

Dal punto di vista agonistico in gara le categorie Ragazzi R12 (limitate a 12 anni di età), Ragazze, Allievi, Juniores e Seniores, tutte si sono cimentate sulle due specialità: 50 metri in corsia e cronoscalata. Tra i risultati di rilievo del Sala Galbiate, nella R12 Femminile, 50mt: 4^ Ilaria Saporiti; nella cronoscalata: 4^ Ilaria Saporiti; 6^ Lucia Macaluso. Nella classifica combinata di tappa, frutto dei piazzamenti nelle singole gare: 1^ Nolli Bianca (Piace Skaters – Piacenza); 2^ Ilaria Saporiti (Sala Galbiate); 3^ Leila Mansaray (Pol. Bellusco). Lucia Macaluso del Sala Galbiate acquisisce la ‘maglia canguro’ come atleta con salto in classifica più rilevante dalla tappa precedente.