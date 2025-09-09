Successo per il primo Trofeo Sala Galbiate di pattinaggio

Al via oltre 200 atleti di 24 diverse società sportive
Spettacolo sulle strade di Galbiate con la gara di 50 metri e la cronoscalata
GALBIATE – Grande successo per la 1^ edizione del Trofeo Sala Galbiate organizzato dal settore pattinaggio dell’Asd Sala Galbiate 1974. L’evento, autorizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR), era valido come sesta tappa del Circuito del CNO 2025 (Centro Nord Ovest), che coinvolge squadre dalle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna.
E’ stata una gara entusiasmante poiché si è disputata su strade cittadine con due prove in programma: una sprint di 50 metri in corsia disputata nella centralissima via Aldo Moro a Galbiate e una cronoscalata di circa 2 km, con partenza dal centro sportivo di Sala al Barro e arrivo in piazza del comune. Al via 207 atleti di 24 diverse società sportive, per quando riguarda la squadre lecchesi, oltre ai padroni di casa del Sala Galbiate erano presenti la Rotellistica Roseda Merate e la Padernese. L’evento ha richiamato oltre 500 persone tra giovani pattinatori, allenatori e familiari, creando una vera e propria festa dello sport.
Nella R Femminile, cronoscalata, 2^ Nicla Colombo. Buoni piazzamenti anche delle altre ragazze del Sala: Noemi Canziani, Vittoria Castelnuovo, Olivia Dainesi, Aurora Metrangolo e Sofia Pozzi. Nella classifica combinata di tappa: 5^ Nicla Colombo (1^ Assoluta Nolli Maria Sole – Piace Skaters; 2^ Rachele Yara Dolci – Pol. Bellusco; 3^Luisa Fernanda Peralta Carrillo – Pattinatori S. Mauro Torino).
QUI TUTTI I RISULTATI DELLE SINGOLE GARE