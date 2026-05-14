Team BMX Garlate continua a crescere e a confermarsi: buoni risultati a San Giovanni Lupatoto

Una trentina di atleti al via della quinta e sesta tappa del Circuito Italiano BMX 2026

La trasferta veneta si chiude quindi con sensazioni estremamente positive

GARLATE – Il Team BMX Garlate continua a crescere e a confermarsi una realtà sempre più competitiva nel panorama nazionale della BMX. La doppia prova di San Giovanni Lupatoto (VR), valida come quinta e sesta tappa del Circuito Italiano BMX 2026, ha evidenziato non solo il valore dei singoli riders, ma soprattutto la solidità di un gruppo in costante evoluzione tecnica e agonistica. Con trenta atleti presenti al cancelletto, la formazione lecchese ha saputo mettersi in mostra in numerose categorie, raccogliendo finali, semifinali e piazzamenti di prestigio che testimoniano il grande lavoro svolto durante gli allenamenti.

Nella prima giornata di gare sono arrivati risultati importanti sia nelle categorie giovanili sia tra gli atleti più esperti. A brillare è stato soprattutto Ryan Motta, protagonista nella categoria G3 (9 anni) con uno splendido terzo posto in finale. Buone prestazioni anche per Giulio Tavola, ottavo classificato nei G1 (7 anni), e per Martin Motta, autore di un positivo quinto posto nella medesima categoria.

Da segnalare inoltre il settimo posto di Mattia Accusato nei G4 (10 anni), il settimo posto di Pietro Tavola nei G6 (12 anni) e il settimo posto di Martino Caslini nella categoria Allievi (15/16 anni). Tra i Cruiser 40 & Over, Oscar Tami ha chiuso la finale al sesto posto, confermando esperienza e competitività.

La giornata di sabato ha visto numerosi riders del Team BMX Garlate protagonisti anche nelle semifinali, a dimostrazione della profondità e della qualità dell’intero organico. Alex Gilardi ha ben figurato nella categoria Master 17+, così come Davide Cattaneo negli Junior-Elite. Negli Allievi sono arrivati segnali incoraggianti da Matteo Raccagni e Tommaso Bravi, mentre nelle categorie giovanili si sono distinti Davide Gatti e Mattia Morello nei G6, Leonardo Martis nei G5 e Samuele Marcon nei G3.

Anche la seconda giornata di gare ha regalato soddisfazioni al Team BMX Garlate, che ha confermato la propria competitività conquistando altri piazzamenti di rilievo. Ryan Motta ha chiuso al settimo posto, mentre Giulio Tavola ha migliorato il risultato del giorno precedente, terminando al sesto posto nei G1 (7 anni).

Ottima prestazione anche per Oscar Tami, nella categoria Cruiser 40 & Over, che conquista un eccellente terzo posto. Negli Esordienti I anno (13 anni), Logan Brioschi Pistoia raggiunge la finale chiudendo all’ottavo posto, mentre Martino Caslini ottiene un positivo sesto posto nella finale riservata agli Allievi, confermando la costante crescita mostrata durante tutto il weekend.

Anche domenica diversi atleti del Team BMX Garlate si sono messi in evidenza nelle semifinali. Davide Cattaneo ha lottato nella categoria Junior-Elite, Tommaso Bravi ha confermato i propri progressi negli Allievi, mentre Mattia Morello e Davide Gatti hanno disputato ottime prove nei G6. Positivi anche i risultati di Leonardo Martis nei G5 e di Samuele Marcon nei G3, a testimonianza della continuità di rendimento dell’intera squadra.

“La trasferta veneta si chiude quindi con sensazioni estremamente positive per il Team BMX Garlate, capace di schierare trenta riders competitivi e di raccogliere risultati significativi in vista dei prossimi appuntamenti del Circuito Italiano BMX 2026. Il lavoro tecnico svolto dallo staff continua a dare frutti concreti, con il team lecchese che guarda ora con entusiasmo e ambizione alle prossime tappe della stagione nazionale”.