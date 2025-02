Team BMX Garlate. Il giovane talento Martino Caslini si presenta

Di Valgreghentino, fa parte della squadra agonistica categoria Allievi

“Voglio sempre superare i miei limiti e raggiungere gli obbiettivi che mi propongo”

GARLATE – La Bmx Garlate vuole far conoscere il team della squadra agonistica, uno dei suoi talenti è Martino Caslini. Il giovane rider risiede a Valgreghentino e studia per diventare geometra all’Istituto comprensivo Rota a Calolziocorte. Martino è un ragazzo decisamente dinamico sia in allenamento che in pista dà sempre il meglio di sé. Una giovane promessa dalla bmx nazionale, un giovane talento in casa della Bmx Garlate.

Ciao Martino, da quanto pratichi questo sport e com’è stato il tuo approccio?

“Pratico dal 2018, mi sono approcciato perché la bmx è di casa. Mio papà Alberto fa parte del direttivo, ed anche i miei fratelli Giovanni e Francesco praticano bmx.

Cosa significa per te praticare la bmx?

“Per me la bmx è tutto. Un modo per sfogarmi, e inoltre è una sfida per me stesso. Voglio sempre superare i miei limiti e raggiungere gli obbiettivi che mi propongo”.

Il risultato che ricordi maggiormente?

“Il risultato che ricordo con maggiore soddisfazione, e che ne vado più fiero, è stato ad una tappa di coppa Europa a Verona nel 2021. In quell’occasione per la prima volta nella mia carriera, sono riuscito a raggiungere la finale e, ottenendo un brillante quarto posto”.

La giornata no?

“Non c’è una in particolare, la giornata no è quando non si riescono a raggiungere i propri obiettivi. Capisci che è successo qualcosa che non ti ha permesso di ottenere certi risultati. E dagli errori, impari a crescere e migliorare”.

Quante volte ti alleni a settimana?

“Durante la settimana mi alleno sei volte. Tre volte in pista a Garlate, con i miei compagni di squadra, e le altre tre o in palestra o facendo sprint”.

Ci stiamo avvicinando al debutto di stagione. Cosa ti aspetti da questo 2025?

“Per il 2025 mi aspetto molto, anche se l’anno, non è cominciato nel migliore dei modi per un problema alla schiena. La stagione inizia alla fine di marzo con la prima prova di circuito Italiano a San Giovanni Lupatoto, e la settimana dopo l’impegno in Coppa Europa a Verona. Mi sono proposto come obiettivo più grande, di disputare la finale al mondiale in Danimarca a Copenaghen.

A chi vuoi dire grazie?

“Devo ringraziare tutto il team Bmx Garlate, in primis il mio allenatore Andrea Radaelli e la mia famiglia – conclude Martino Caslini- che fa un sacco di sacrifici per portarmi ovunque e per darmi il meglio. E per la loro vicinanza ed il costante appoggio morale”.