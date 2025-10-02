Trofeo Lombardia Bmx. Bicimania Quota 20 Garlate consolida il secondo posto a squadre

A Caravaggio grande prova di squadra per il team di Garlate

Il gruppo celebra il nuovo leader Ryan Motta

GARLATE – Volge al termine la stagione agonistica della Bmx: il Trofeo Lombardia entra nel suo terz’ultimo appuntamento regionale, con ancora poche gare in calendario.

Domenica, a Caravaggio nella bassa bergamasca, il team Bicimania Quota 20 Garlate è stato protagonista di una prova corale di grande valore. Al di là del numero dei partecipanti, i lecchesi hanno consolidato il secondo posto nelle classifiche a squadre (giovanissimi e generale) e possono festeggiare un nuovo leader: il giovanissimo Ryan Motta (G2), vincitore di giornata e ora in testa alla classifica di categoria, insieme a Tommaso Bravi (esordienti 2° anno), Elisa Magni (donne allieve), Marco Radaelli (élite), Giorgio Valsecchi (cruiser allievi) e Oscar Tami (cruiser 40 & over).

I rider garlatesi si sono messi in luce in tutte le categorie, come dimostrano i numerosi podi e finali conquistati. Tra i G1 (7 anni), Liam Laddaga e Samuele Sancassani hanno chiuso rispettivamente all’ottavo e nono posto. Nei G2 (8 anni), oltre al successo di Ryan Motta, spicca il terzo posto di Samuele Marcon. Nei G3 (9 anni), Mattia Accusato ha centrato per la terza volta la “medaglia di legno” con un quarto posto, lo stesso piazzamento ottenuto da Leonardo Martis nei G4 (10 anni).

Tra gli undicenni garlatesi (G5), il migliore in gara è stato ancora una volta Mattia Morello, quarto classificato, seguito da Pietro Tavola, settimo in finale. Giornata meno brillante invece per Davide Gatti, che ha disputato la finale B conquistando comunque il primo posto, con Achille Sancassani terzo e Gabriele Cattaneo quarto.

Presenti anche Sebastian Laddaga e Filip Saganiak, impegnati nelle manche. Nei G6 (12 anni) ottima prova di Riccardo Galeotti, secondo e visibilmente soddisfatto all’arrivo; bene anche Logan Brioschi Pistoia, sesto, ed Edoardo Panza, quarto in finale B nonostante una caduta in manche. Tra gli Esordienti primo anno, Marco Balestrazzi è tornato con merito sul podio grazie a un convincente terzo posto.

I compagni Francesco Caslini e Alessandro Maria Brini si sono fermati alle manche di qualifica. In fascia II (14 anni) bella vittoria di Tommaso Bravi, seguito dal sempre combattivo Matteo Raccagni; ottimo settimo posto per Giacomo Festa, davanti a Lorenzo Mazzoleni, penalizzato da una partenza difficile in finale.

Tra gli Allievi, buona prova per Martino Caslini, quinto, e grande performance per Davide Cattaneo, secondo al traguardo. Aronne Tami ha mancato la finale di un soffio, mentre Giacomo Zangani e Riccardo Cornaggia hanno raggiunto le semifinali.

Giorgio Valsecchi ed Elisa Magni si sono fermati alle manche di qualifica. Gara sottotono, invece, per Daniele Biffi, eliminato tra i Master 17/24 già nelle manche. Nei Cruiser under 39, Giorgio Valsecchi ha chiuso quinto; nella categoria 40 & Over Oscar Tami ha dovuto accontentarsi del secondo posto, battuto dal padrone di casa. Presente alle manche anche Marco Motta.

Spazio, come sempre, anche agli “apripista”: applausi per Alice Giussani, Martin Motta, Giulio Tavola, i fratelli Gabriele e Davide Bosisio, Francesco Bertolotti e Leonardo Ielasi. Prossimo appuntamento domenica a Besnate (VA).