Trofeo Lombardia, ottima partecipazione del team Bicimania Quota 20 Bmx Garlate

Domenica si è svolta la prima prova a Olgiate Comasco

Complessivamente la squadra di Garlate ha chiuso con un brillante secondo posto

GARLATE – Circuito Lombardia di Bmx al via ieri, 10 aprile, a Olgiate Comasco (CO), con la prima delle quattro prove in programma quest’anno. Il numero di iscritti è stato davvero elevato e ottima è stata la partecipazione del team Bicimania Quota 20 BMX Garlate: con 48 iscritti ha rappresentato il 25% del totale. In particolare, va segnalata la presenza di almeno un rider per ogni categoria con punte del 40% sui partecipanti.

Sappiamo quanto i coach Andrea,Claudio e Lorenzo ci tengano alla presenza alle gare e crediamo possano essere più che soddisfatti. Va rimarcata anche la presenza di un nutrito “battaglione” di apripista che rispondono ai nomi di Davide e Simone Borgonovo, Davide Capobianco, Alessandro Castelnuovo, Luca Donnini, Leonardo Fabretto, Martino Fossati, Gabriele Gamba, Matteo Milani, Mattia Morello, Amelia Radaelli, Adam Sartori, Pietro Tavola e Andrea Varisco.

La competizione prevedeva anche il “time trial” per le categorie agonistiche dagli esordienti in su. Si tratta di un giro di pista cronometrato in cui ogni concorrente si cimenta a turno. E’ una competizione che non si vedeva da 4 anni, ma a luglio vi sarà l’assegnazione ancora del titolo italiano. Ventuno garlatesi hanno raggiunto la finale A (con una vittoria di categoria), dodici la finale B. Complessivamente la squadra si è classificata seconda, dietro ai padroni di casa della Ciclistica Olgiatese.

Hanno disputato le manche di qualificazione i rider: Francesco Caslini (G4), Andrea Ballestrasse (G5), Elisa Magni, Francesco Negri, Jarno Roveda, Omar Sartori, Giorgio Valsecchi (tutti esordienti), Nicolò Sandionigi (allievi), Gabriele Panzeri e Marco Villa (cruiser 40 e più) complimenti per l’impegno! In finale C sono approdati: Logan Brioschi Pistoia (G3), Stefano Crippa (G5) che si è così classificato ottavo fra i G5, Simone Bonacina e Riccardo Cornaggia (G6). A loro l’incoraggiamento di tutti perché possano arrivare ancora più in alto.

I corridori a raggiungere la finale B (dal 9° al 16° posto) sono stati: nella categoria G2 Diego Casiraghi che ha chiuso ottimo secondo e Sebastian Laddaga molto bravo al

quarto posto. Fra i G3/G4 Alessandro Brini è arrivato settimo ed è stato classificato ottavo nella categoria G4. Nei G5/G6 Gabriele Borelli si è classificato terzo (e ottimo quarto dei G5), Carlo Colombo quarto (ottavo dei G6). Infine Giacomo Zangani (G6) ha raggiunto la quinta posizione della finale B.

Tanti esordienti oggi per il Garlate in finale B. Il migliore è stato Daniele Biffi, primo, subito seguito da Davide Cattaneo. Alex Gilardi è giunto quarto e Massimiliano Villa quinto. Da segnalare nella categoria cruiser 40 e più, le finali B di Lorenzo Rovelli e Roberto Borgonovo

rispettivamente secondo e terzo.

Veniamo ai migliori della giornata, i rider che hanno disputato la finale A (dal 1° al 8° posto). Leonardo Martis (G1) ha ottenuto un brillantissimo secondo posto, molto bravo! Non da meno i G2 Gabriele Cattaneo quarto, Davide Gatti sesto, Achille Sancassani settimo e Lorenzo dell’Oro ottavo. Sebastiano Canziani (G4) ha corso bene ed è arrivato quinto. Gara di spessore anche per i G5 Lorenzo Mazzoleni secondo e Matteo Raccagni terzo. Il migliore della squadra è stato il G6 Martino Caslini che ha dominato la gara dall’inizio alla fine. Un meritatissimo successo per lui, sempre concentrato e determinato. Aronne Tami, sempre G6, reduce dal bel weekend di coppa Europa a Verona non si è tirato indietro e ha

conquistato un ottimo terzo posto. Bicimania Garlate ha portato anche due allievi in finale A. Emanuele Basso ha raggiunto un ottimo quinto posto. Matteo Bravi è arrivato con merito secondo dopo una dura lotta contro un rider olgiatese.

Fra i master over 17 anni erano presenti Simone Carenini che ha raggiunto agevolmente un ottimo secondo posto. Buona anche la gara di Giovanni Caslini sesto e di Roberto Borgonovo, settimo. Nella categoria elite, il Campione del Mondo junior Marco Radaelli è giunto secondo. Categoria cruiser route da 24’’. Nella classe mista esordienti/allievi hanno partecipato e ben figurato Alex Gilardi, quarto, e i due fratelli Alessandro e Giorgio Valsecchi, settimo e ottavo. Fra i cruiser open (dai 17 anni in su), dobbiamo rimarcare le solite ottime prove di Oscar Tami (ancora più motivato quest’anno) e Massimiliano Colombo che hanno raggiunto la quarta e quinta posizione in finale. Terminiamo la carrellata con i tempi del time trial: Marco Radaelli si è preso la rivincita ed è risultato il più veloce in assoluto sul circuito di Olgiate. Fra gli allievi Matteo Bravi si è confermato secondo, mentre Emanuele Basso ha fatto segnare il sesto tempo. Negli esordienti Massimiliano Villa è entrato nei primi otto, davanti a Davide Cattaneo. Undicesimo Alex Gilardi, sedicesimo Francesco Negri, diciassettesimo Giorgio Valsecchi e diciottesima Elisa Magni.

Il prossimo appuntamento italiano è previsto il 23/24 aprile a Vigevano, per il circuito italiano.