Valgreghentino. Valquarata3Race, domenica si corre la seconda edizione

Valquarata3Race il via della seconda edizione domenica alle 14

Torna la gara di corsa in montagna a staffetta di 3 elementi

VALGREGHENTINO – E’ partito il conto alla rovescia per la seconda edizione della “Valquarata3Race”. La Pro Loco di Valgreghentino, con il supporto delle associazioni del territorio e il patrocinio della Regione Lombardia, della Provincia e del comune, organizza per il 29 settembre la gara di corsa in montagna a staffetta di 3 elementi.

Il nome della gara deriva dall’omonima valle dove si svolgerà il circuito di gara che sarà quasi esclusivamente su percorso fuoristrada lungo le mulattiere e i sentieri che portano verso le frazioni di Biglio e Dozio. La scelta del tracciato rappresenta la volontà di valorizzare alcune località di questo territorio.

Ogni frazionista percorrerà singolarmente il percorso e, al termine della competizione, la somma dei tempi determinerà l’ordine di arrivo delle squadre. L’evento prenderà il via da piazza San Giorgio alle 14 di domenica 29 settembre, preceduto dalla consegna dei pettorali a partire dalle ore 11 presso l’oratorio di Valgreghentino (piazza Roma).

Il percorso misura 6,5 chilometri per un dislivello di oltre 350 metri e metterà a dura prova i concorrenti nella ripida salita della prima parte di gara, per poi fare selezione anche in discesa dove si dovrà fare molta attenzione alle insidie del terreno.

Per informazioni è possibile consultare la pagina Facebook (@valquarata3race) o scrivere al valquarata3race@gmail.com.

La gara, poi, sostiene un progetto benefico legato ai paesi colpiti dal terremoto, come Caldarola che la Pro Loco di Valgreghentino da oltre un anno sta aiutando nella sua ricostruzione.