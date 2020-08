Volley. La Polisportiva Olginate pronta per la serie C, presentata la squadra

Lunedì sera al palazzetto di via Campagnola

“Due obiettivi: un campionato tranquillo e la crescita delle ragazze”

OLGINATE – “L’obiettivo di questa mia prima stagione da presidente della Polisportiva Olginate è la serenità. La serenità viene prima di tutto e con essa arriveranno anche i risultati che auspichiamo”.

Queste le parole di Virgilio Bonacina, nuovo presidente della Polisportiva Olginate che da questa nuova stagione ha preso il posto di Samuele Biffi. Nella serata di lunedì dirigenti e tecnici hanno presentato la nuova squadra di serie C che affronterà il campionato al via dal 7 novembre.

“Sorriso e impegno, con questi elementi alle partite non ci fermerà nessuno – ha detto il neo presidente -. Dobbiamo ritrovare quella serenità che a Olginate mancava da un po’ di tempo. Abbiamo una bella squadra: ci sono elementi esperti possono far da guida alle ragazze più giovani, mentre coloro che sono all’esordio in una prima squadra possono crescere sotto l’ala delle giocatrici più esperte”.

Una squadra costruita dal direttore sportivo Davide Ronzoni che potrà contare sull’esperienza dell’allenatore Igor Sersale aiutato da Lucia Fontana. “E’ impossibile fare una previsione di posizione di classifica, siamo una squadra nuova con molte potenzialità sulla carta – ha detto Sersale -. E’ sicuramente una squadra stimolante da allenare con ragazze d’esperienza e altre all’esordio nella categoria. Gli obiettivi sono fare un campionato tranquillo e la crescita delle ragazze”.

“Dopo un periodo di pausa ho deciso di accettare la proposta di dare una mano qui a Olginate che è sempre stata un po’ la mia casa – ha detto Lucia Fontana -. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza di giocatrice e allenatrice”.

L’inizio del campionato di serie C è fissato per il 7 novembre, quello di quest’anno sarà un precampionato molto lungo. Già definite una serie di amichevoli con squadre che vanno dalla serie D alla B2, mentre la novità di quest’anno sono i due giorni di ritiro (19-20 settembre) a Gressoney (Aosta) a cui parteciperanno anche le squadre giovanili.

La rosa

Palleggiatrici: Marta Giudici, Naima Tarallo. Liberi: Martina Zoia, Giorgia Cristalli. Centrali: Silvia Andreotti, Alessandra Scola. Bande: Elisa Vizzini, Giulia Spreafico, Chiara Onofri, Virginia Chiesa, Elisabetta Marelli, Alessia Vassena. Allenatori: Igor Sersale e Lucia Fontana. Dirigente: Fabrizio Corti.