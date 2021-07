Le due fortissime sorelle lecchesi un esempio da imitare

Ora giocano ad altissimi livelli ma… “Entrare al palazzetto di Olginate è sempre un’emozione”

OLGINATE – Le pallavoliste lecchesi Linda Nwakalor (classe 2002, reduce dalla finale dei campionati del mondo e dalla finale nazionale Under 19 con Vollyrò Casal de’ Pazzi) e Sylvia Nwakalor (classe 1999, reduce dalla Volleyball Nations League e da un anno in serie A con la Bisonte Firenze) nei giorni scorsi hanno fatto visita alla Polisportiva Olginate, nel palazzetto di via Campagnola, il campo che le ha viste nascere e crescere sportivamente. Una bella sorpresa per le ragazze impegnate in un camp, proprio una delle pallavoliste biancoazzurre, Giulia Spreafico, ha realizzato una piccola intervista che vi proponiamo.

Sylvia ha cominciato a giocare a 7 anni: “Ma quando con la mia famiglia ci siamo trasferiti a Garlate mi sono allontanata un pochino dalla pallavolo. E’ stato Virgilio (Bonacina, presidente scomparso prematuramente nei mesi scorsi, ndr) a notarmi nella formazione del Garlate, mi ha voluto portare qui a Olginate e mi è subito piaciuto l’ambiente”.

Linda, invece, ha seguito le orme della sorella: “E’ capitato di accompagnarla agli allenamenti, e Virgilio si è accorto subito che ero incuriosita e mi guardavo in giro con aria sognante, così mi ha subito chiesto se volessi anche io far parte della Pallavolo Olginate. E già il giorno successivo ero qui ad allenarmi con le ragazze della mia età”.

Le due sorelle pallavoliste hanno ormai lasciato il nido di Olginate e hanno spiccato il volo per giocare ad altissimi livelli: “I sacrifici sono stati tanti – racconta Sylvia – A soli 14 anni sono andata a giocare a Roma e mi sono ritrovata a vivere da sola ed è stato tutt’altro che semplice: senza famiglia, in una grande città ero un po’ spaesata. Non riuscivo a conciliare bene studio e sport, ma alla fine grazie al supporto della mia famiglia sono riuscita a proseguire nel mio percorso e oggi sono contenta perché è stata un’esperienza che mi è servita molto”.

“Studio, sport, il cambio di città, anche per me è stato molto difficile – ha detto Linda -. Comunque sono sempre stata accanto a mia sorella che mi ha sempre aiutato. Anche al Club Italia io sono arrivata un anno dopo Linda e assieme abbiamo giocato una stagione e per me la sua presenza è sempre stata un grande aiuto, perciò per me è stato meno pesante. Andando avanti, però, sono riuscita ad organizzarmi sempre meglio (e ha superato la maturità con un brillante 90, ndr) “.

Le due fuoriclasse hanno fatto visita alla loro prima squadra, hanno firmato autografi e fatto due tiri con le ragazze più piccole: “Entrare qua dentro è sempre un’emozione perché qui a Olginate è cominciato tutto – hanno detto – Ci ricordiamo allenamenti, allenatori, dirigenti, compagne… Olginate è una società che tiene tanto al settore giovanile, vuol far crescere le piccole pallavoliste ma anche farle divertire. Ogni volta che c’è la possibilità di venire lo facciamo sempre molto volentieri. Questo posto è davvero bello, qui ci siamo divertite molto, ed è sempre un piacere tornare con la mente ai nostri inizi…”.