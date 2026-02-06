Olimpiadi. Rossi tedoforo in canoa sulla Darsena con lo storico compagno Bonomi

Un momento simbolico che sarà impreziosito dalla presenza dei giovani della Canottieri Lecco

“Per me è un onore essere tedoforo ai Giochi di Milano-Cortina e ho voluto fortemente condividere questo momento con i ragazzi”

LECCO – Il campione lecchese di canoa Antonio Rossi, oggi presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, sarà protagonista oggi, 6 febbraio, alle Giochi di Milano-Cortina 2026 in occasione del Viaggio della Fiamma Olimpica. Per l’occasione, infatti, si riunisce la storica coppia della canoa azzurra, il lecchese e Beniamino Bonomi hanno scritto pagine memorabili nel K2 1000 metri con la medaglia d’oro ai Giochi di Sydney 2000 e l’argento ad Atene 2004.

Nell’ultima tappa del percorso della fiaccola olimpica, oggi, Antonio Rossi sarà tedoforo d’eccezione percorrendo in canoa un tratto della Darsena di Milano fino al ponte Alexander Langer, dove avverrà il “kiss” con la torcia di Bebo Bonomi che su un’altra canoa percorrerà il tratto inverso (ore 14.30-14.40). Un momento dall’alto valore simbolico che sarà impreziosito dalla presenza di oltre cento giovani canoisti che a bordo di canoe, kayak, dragon boat e sup accompagneranno l’ultimo tratto della staffetta olimpica, prima dell’arrivo al tripode olimpico all’Arco della Pace.

Il presidente Rossi ha voluto con sé le società lombarde per simboleggiare il legame tra lo sport della canoa e lo spirito olimpico. Tra i molti club che hanno risposto con entusiasmo, coordinati dal presidente del “Comitato Sport per Tutti” della Fick Ezio Caldognetto non potevano mancare i giovani blucelesti della storica Società Canottieri Lecco dove proprio Antonio Rossi ha mosso le prima pagaiate.

“Per me è davvero un onore essere tedoforo ai Giochi di Milano-Cortina e ho voluto fortemente condividere questo momento con i ragazzi delle nostre società affinché possano respirare i veri valori dei cinque cerchi – ha detto Antonio Rossi -. Uno dei momenti più belli della mia carriera da atleta è stato fare il portabandiera alle Olimpiadi di Pechino e oggi allo stesso modo sento l’onore di rappresentare il mondo della canoa nei Giochi che ospitiamo in casa, nell’evento sportivo più importante che sono certo renderà lustro al nostro Paese”.