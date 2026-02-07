Orgoglio Barzio: Asja Zenere e Anna Rosa alle Olimpiadi

Le barziesi Asja Zenere e Anna Rosa parteciperanno ai Giochi Olimpici: una in gara, l’altra come giudice

Il sindaco Ferrari: “Orgogliosi di loro”

BARZIO – Barzio guarda alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un doppio motivo di orgoglio. Alle Olimpiadi invernali ormai iniziate, la comunità barziese sarà infatti rappresentata da due donne, una atleta e una giudice, entrambe legate al paese della Valsassina.

A gareggiare nelle discipline di slalom gigante e super-G ci sarà Asja Zenere, e accanto a lei, con un ruolo diverso ma altrettanto significativo, ci sarà Anna Rosa, chiamata a partecipare alle Olimpiadi in qualità di giudice internazionale di sci nordico.

Un risultato che il Comune ha voluto sottolineare pubblicamente. A nome di tutti i cittadini, infatti, il sindaco Andrea Ferrari si è congratulato con Anna Rosa “per l’importante responsabilità affidatale” e ha rivolto ad Asja Zenere “un grosso in bocca al lupo per un’Olimpiade indimenticabile”.

Zenere è una dei tre sportivi lecchesi presenti ai Giochi olimpici: la terna è completata con Tommaso Sala, classe 1995, impegnato nelle specialità di slalom e gigante, e Alessia Gatti, classe 2002, che gareggerà nel bob a due.

Per Barzio e per Lecco, quindi, Milano-Cortina 2026 saranno particolarmente sentite anche grazie ai volti di chi rappresenterà il territorio.