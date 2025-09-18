Ospiti del Panathlon Club Lecco alla Canottieri i ciclisti della decima “Route du Panathlon”

L’edizione numero 10

LECCO – Il Panathlon Club Lecco ha ospitato in conviviale, nella sede della Canottieri Lecco, i partecipanti all’edizione numero 10 della “Route du Panathlon” raid in bicicletta organizzato dall’Area 01 Veneto – Trentino-Alto Adige/Südtirol con il patrocinio del Panathlon International e del Distretto Italia, e con la collaborazione delle Aree Lombardia e Piemonte attraverso i Panathlon Club del Garda, Brescia, Bergamo, Lecco, Como, Varese e Mottarone.

La Route è ormai riconosciuta in tutto il mondo panathletico nazionale come un appuntamento di riferimento. Una iniziativa, nata per promuovere la sicurezza stradale, la mobilità sostenibile e, proprio quest’anno, l’importanza dell’acqua.

Alla Route hanno aderito ben ventitré panathleti che hanno preso il via lunedì 15 settembre da Peschiera del Garda per raggiungere Salò/Sarnico e quindi Lecco dove sono stati accolti da Andrea Mauri, presidente del Panathlon Club Lecco e da moltissimi soci.

Hanno pedalato sino a Lecco: Manuela Caldara, Andrea Ceccotti (Governatore Area 12 Friuli Venezia Giulia), Roberto De Rigo, Giuseppe Falco (Governatore Area 01 Veneto, Trentino, Alto Adige/Sudtirol), Elisabetta Fontana, Gianfranco Gottardi, Flavio Marinello, Francesco Masseroni, Manola e Monica Minniti, Andrea Morelli, Giovanni Negrin, Lorenzo Padoan, Marco Pasquin, Tullio Pieli, Roberto Poli, Enrico Porro, Carlo Ricchetti, Stefano Ripanti (Governatore Area 5 Emilia Romagna – Marche), Roberto Rossi, Giovanni Sandonà, Ernesto Toso e Roberto Brun. Ora la carovana dei panathleti ciclisti proseguirà verso le province d Como e Varese.

Dai racconti di Andrea Morelli, Giuseppe Falco e Andrea Ceccotti è uscito lo spirito vero della “Route du Panathlon” non certo un evento basato sulle performance ma la voglia di condividere una passione e i sani principi di sicurezza stradale, ambiente e conoscenza delle bellezze locali di cui la nostra penisola è ricca. Non per altro questa iniziativa è giunta alla decima edizione grazie all’entusiasmo dei partecipanti.

Durante la serata il presidente della Canottieri Lecco, Marco Cariboni, ha brevemente illustrato l’attività della società lecchese che quest’anno compie 130 anni. Il gruppo di ciclisti ha ricevuto anche, da parte dell’assessore allo sport Emanuele Torri, il gagliardetto del Comune di Lecco.

Il presidente del Panathlon Lecco Andrea Mauri, in apertura, ha invece annunciato che è stata riconfermato l’Agreement biennale fra il Panathlon Club Lecco e il Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, a sostegno delle attività dello Human Performance Laboratory attivo nella sede lecchese di Via Previati. Laboratorio impegnato nella ricerca e nella raccolta dati sulle performance sportive.