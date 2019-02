Trentotto gli atleti del team fondato e guidato da Gianni Peverelli e Umbertina Ravasi

Il sodalizio è già al lavoro per organizzare il trofeo di primavera, dedicato quest’anno a Leonardo da Vinci

PADERNO D’ADDA – Insolita e originale location per la presentazione della sezione pattinaggio in linea dell’associazione sportiva Padernese. La sede industriale di uno dei principali sponsor del sodalizio sportivo ha fornito infatti la cornice per presentare il nuovo luminosissimo look della squadra fondata e guidata dal 1975 da Gianni Peverelli e Umbertina Ravasi. Ben 38 gli atleti iscritti, tra presenze storiche, nuovi arrivi e neo tesserati. Grazie a loro la squadra granata raggiunge quest’anno una rinnovata consistenza anche numerica.

Da sempre fedele al motto “pochi ma buoni” la squadra ha voluto provare l’emozione di un pizzico di infedeltà, accettando le richieste di trasferimento di due bambini provenienti dal corso pattinaggio. I due, allenati dai fratelli Beppe e Paolo Silva, avevano infatti espresso il desiderio di avviarsi al pattinaggio agonistico. Con questi innesti e le proverbiali grinta e determinazione, la squadra si accinge quindi ad affrontare la nuova stagione. Tra le prime sfide ecco l’impegno organizzativo del “XXXIII trofeo di primavera, in calendario come sempre nel giorno di Pasquetta. Il torneo, previsto per il 22 aprile, verrà intitolato a Leonardo Da Vinci. La compagine padernese, particolarmente legata e orgogliosa del proprio territorio, ha infatti deciso di endere omaggio con particolari iniziative all’interno della giornata di gare, al 500esimo anniversario della morte del Genio mai abbastanza celebrato e conosciuto.