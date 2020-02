Pallamano A2. Vittoria in terra vicentina del Salumificio F.lli Riva di Molteno

Netta vittoria a Camisano Vicentino per 25 a 15

Soddisfatto il dirigente Marco Ratti: “La squadra c’è”

CAMISANO VICENTINO – Importante, e meritata, vittoria in terra vicentina per la formazione Salumificio F.lli Riva di Molteno che milita nel campionato A2 di Pallamano.

Dopo la vittoria contro Vigasio, la formazione brianzola è scesa in campo sabato sera, a Camisano Vicentino, per affrontare l’ostica formazione di casa dell’Arcom, nel match valido per la seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2 di pallamano.

E’ il big match di questo turno, considerato che solo due punti, dividevano in classifica, le due forti compagini. Un Molteno compatto, unito, reattivo e convincente, riesce ad espugnare il campo dell’Arcom, chiudendo il primo tempo sopra 7-13, archiviando il match con il netto risultato di 15-25. In campo si è visto anche il nuovo acquisto Dorin Dragnea autore di tre marcature.

Il Molteno ha evidenziato decisamente un netto miglioramento, dalla squadra vista contro il Vigasio. Decisamente bene in difesa, concedendo molto poco ai locali. Bene anche in inferiorità numerica, con la squadra del tecnico Alfredo Rodriguez, mai in difficoltà, od in qualche modo sotto pressione. Nella ripresa il Molteno (formazione che ha sempre mantenuto 6-7 reti di vantaggio) ha aumentato il ritmo della partita, trovando anche un massimo vantaggio di dieci gol. Benissimo Dall’Aglio autore di 9 reti. Ma tutto il Molteno ha giocato bene.

Come spiega il dirigente Marco Ratti: “E’ stato un turno prolifico considerando i risultati che dalle altre partite. Ma ciò che conta – puntualizza Ratti – è che il Molteno ha giocato un’ottima partita. Molto bene in difesa, il giusto pressing quando i locali cercavano di rientrare in partita, ed anche ottime giocate in fase offensiva. Un Molteno diverso dal match contro il Vigasio. La squadra c’è ed abbiamo visto anche la buona prova di Dragnea. Vittoria meritata. Bravi ragazzi!”.

Tabellino: Facundo Garcia, G. Redaelli, Dragnea 3, Tagni 2, Dall’Aglio 9, Sangiorgio 1, Dell’Orto 2, Alonso 3. Beretta, D. Gligic, Galizia, Zanoletti, Bonanomi, Riva.