Pallamano HC San Giorgio Molteno, ecco il calendario della Serie A Gold

La formazione oronero affronterà un avvio di stagione impegnativo con Bolzano, Cassano Magnago e Fasano

Debutto in trasferta contro l’Alperia Merano il 12 settembre, mentre l’esordio casalingo sarà il 19 settembre contro Bolzano

MOLTENO – È stato ufficializzato il calendario della nuova stagione di Serie A Gold di pallamano, che vedrà protagonista l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno. La formazione oronero è pronta ad affrontare un campionato lungo e impegnativo, con la regular season in programma dal 12 settembre 2026 al 24 aprile 2027.

La stagione si aprirà con 26 giornate complessive, tra gare di andata e ritorno, che determineranno la classifica in vista della fase finale. Le prime quattro squadre accederanno ai playoff scudetto, disputati al meglio delle tre partite, mentre l’ultima classificata retrocederà direttamente. Le formazioni al dodicesimo e tredicesimo posto saranno invece coinvolte nei playout salvezza, salvo un distacco pari o superiore ai cinque punti che renderebbe inutile lo spareggio.

Il cammino del Molteno inizierà sabato 12 settembre sul campo dell’Alperia Merano, una trasferta subito delicata per la squadra guidata da coach Danilo Gagliardi Junior. La prima gara davanti al pubblico di casa è invece fissata per sabato 19 settembre alle ore 19, quando all’oratorio moltenese arriverà il Bolzano.

Il mese di settembre proporrà subito sfide di alto livello: mercoledì 23 settembre alle 18.30 gli oronero saranno impegnati nel derby sul campo dei campioni d’Italia del Cassano Magnago, mentre sabato 26 settembre sarà la volta della sfida casalinga contro il Fasano.

Il calendario di ottobre prevede le trasferte contro Cologne (3 ottobre), Cingoli (17 ottobre) e Chiaravalle (31 ottobre), intervallate dagli impegni interni contro Siracusa (10 ottobre) e Sassari (24 ottobre).

A novembre il Molteno affronterà in casa l’Enna il 14 novembre, poi sarà impegnato sul campo del Pressano il 21 novembre e chiuderà il mese con la sfida casalinga contro il Conversano il 28 novembre. L’ultima giornata del girone di andata è prevista sabato 5 dicembre a Trieste. Il ritorno scatterà il 12 dicembre con Molteno-Bolzano e terminerà il 24 aprile 2027 con Molteno-Trieste.

“Ci attende un inizio di campionato veramente ostico – commenta il direttore sportivo Matteo Somaschini –. Esordiremo a Merano, dove loro vorranno sicuramente riscattare l’ultima stagione chiusa ai playout. È un campo sicuramente difficile, con noi che dovremo farci trovare pronti anche dal punto di vista dell’inserimento dei nuovi giocatori”.

Il gruppo inizierà la preparazione giovedì 30 luglio, agli ordini di coach Gagliardi Junior, in vista di una stagione che si preannuncia subito intensa.

“Dopo Merano avremo un trittico di fuoco, perché nel giro di sette giorni giocheremo contro Bolzano, Cassano e Fasano – prosegue Somaschini –. Parliamo di squadre di grande tradizione e altissimo livello: basti pensare che Cassano Magnago ha vinto lo scudetto 2025/2026. Sarà un avvio impegnativo, ma per noi deve essere uno stimolo affrontare partite di questo tipo. Daremo il massimo per farci trovare pronti”.

Oltre al campionato, il calendario stagionale prevede anche gli appuntamenti con la Supercoppa Italiana il 22 dicembre 2026 e la Coppa Italia dal 25 al 28 febbraio 2027, mentre la fase decisiva per il titolo si svilupperà tra maggio e giugno 2027.