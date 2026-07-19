Pallamano HC San Giorgio Molteno, primo colpo di mercato: arriva Simone Giambartolomei

Centrale e terzino destro, il giovane marchigiano rinforza l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno

“La priorità è mettermi al servizio dei compagni e della società”

MOLTENO – Primo innesto per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno in vista della stagione 2026/2027 di Serie A Gold. Il club ha ufficializzato l’ingaggio di Simone Giambartolomei, classe 2006 di Ancona, giocatore in grado di ricoprire i ruoli di centrale e terzino destro.

Per il giovane marchigiano si tratta di un ritorno al fianco di Danilo Gagliardi Junior, tecnico che lo ha già allenato durante l’esperienza al Campus Italia. Nel suo percorso Giambartolomei ha vestito anche le maglie di Camerano e Cingoli, maturando esperienza sia in Serie A Silver sia in Serie A Gold. Nel curriculum figurano inoltre diverse convocazioni con la Nazionale Under 18 e la partecipazione a uno stage con la Nazionale maggiore.

“Il mio percorso agonistico è iniziato a Chiaravalle, poi sono passato a Camerano, dove ho ricevuto la chiamata del progetto Campus Italia – racconta il nuovo acquisto –. È stata un’esperienza che mi ha permesso di crescere dal punto di vista tecnico e tattico e di vestire la maglia della Nazionale Under 18. Dopo il Campus, sono rientrato per un breve periodo a Camerano prima di approdare a Cingoli, dove ho disputato l’ultima stagione in Serie A Gold”.

Fondamentale, nella scelta di trasferirsi a Molteno, anche la possibilità di tornare a lavorare con Gagliardi Junior: “Ho lavorato con lui nel mio secondo anno al Campus Italia e mi sono trovato benissimo. C’è grande stima reciproca. Conosco la realtà di Molteno per averla affrontata più volte da avversario, sia a livello Under 20 sia in Serie A Silver. È sempre stata una piazza calda e stimolante”.

Guardando alla nuova stagione, Giambartolomei ha le idee chiare: “Voglio continuare a crescere e migliorare in entrambe le fasi di gioco. La priorità è mettermi al servizio dei compagni e della società, diventando parte integrante di questo progetto per consolidare e valorizzare la presenza del Molteno nella massima serie. Gli obiettivi della squadra vengono prima di tutto”.

Infine, un messaggio ai tifosi oronero: “Non vedo l’ora di vedere il palazzetto pieno. Mi impegnerò al massimo, dentro e fuori dal campo, per onorare questa gloriosa maglia”.

Con l’arrivo di Giambartolomei prende forma il roster dell’HC Molteno, che ripartirà dal gruppo già confermato della scorsa stagione composto da Davide Tagni, Davide Campestrini, Nicholas Trost, Alessandro De Angelis, Jacopo Cioni, Riccardo Bonanomi, Sebastiano Colombo, Jordi Mera, Tommaso Crippa, Gioele Mella, Giacomo Redaelli, Riccardo Crippa, Nicolò Garroni e Stefano Riva.