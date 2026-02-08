Pallamano. HC San Giorgio Molteno travolge il Vigasio: 41-27

I brianzoli chiudono il girone d’andata da imbattuti nel Girone A di Serie A Silver, confermandosi primi in classifica

Sabato 14 febbraio in programma il derby casalingo contro il Palazzolo

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno ha chiuso il girone d’andata del Girone A di Serie A Silver con una vittoria convincente in casa contro il Vigasio, imponendosi per 41-27. La gara, dominata già nel primo tempo, ha visto i brianzoli guidati da coach Danilo Gagliardi Junior chiudere i primi 30 minuti sul 20-11.

L’incontro non si presentava semplice: il Vigasio può vantare giocatori di qualità come Balint Somogyi e Daniele Soldi, ma Molteno ha subito imposto il proprio ritmo, con una difesa solida e una fase offensiva efficace. I protagonisti del primo tempo sono stati Riccardo Bonanomi e Leonardo Colombo, che hanno contribuito a creare un vantaggio già decisivo. A chiudere il parziale è stato il trio formato da Davide Campestrini, Nicolò Garroni e Alessandro De Angelis.

Nella ripresa, l’intensità della squadra di casa è leggermente calata, permettendo agli ospiti di incrementare il loro bottino di reti. Coach Gagliardi Junior ha dato spazio a tutte le rotazioni, coinvolgendo l’intero organico.

Il direttore sportivo Matteo Somaschini ha commentato: “Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati e ci può stare vista la piega che aveva preso il match. Nel primo tempo, invece, abbiamo spinto veramente forte fin dalle prime battute, creando un distacco importante che ci ha permesso di amministrare la gara senza correre rischi. Ottima prestazione di tutti, anche a livello difensivo, con i due portieri Mattia Chirivì ed Emiliano Alfarano che hanno risposto alla grande”.

Con questa vittoria, Molteno resta in vetta alla classifica del Girone A con 17 punti, a +2 sul Secchia Rubiera. Gli altri risultati dell’ultima giornata d’andata hanno visto Palazzolo battere Paese 24-22, Modena vincere 36-24 contro San Vito Marano e Malo superare Belluno 40-34.

Il prossimo impegno dei brianzoli sarà sabato 14 febbraio alle 20, con il derby casalingo contro il Palazzolo. All’andata Molteno si era imposto in trasferta 27-19. Somaschini ha sottolineato: “Non sarà affatto facile, perché il Palazzolo è una squadra di buon livello. Noi vogliamo però continuare il nostro percorso di crescita e da lunedì ricominceremo a lavorare in palestra per prepararci al meglio a questo impegno”.