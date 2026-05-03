Pallamano. HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno promosso in Serie A Gold

Per il San Giorgio Molteno si tratta della quarta promozione nella massima serie nazionale dopo quelle ottenute nelle stagioni 1983/84, 2016/17 e 2019/20

Il DS Somaschini: “Complimenti a tutti. Adesso breve periodo di vacanza, poi inizieremo a progettare la stagione nella massima categoria nazionale”

VIGASIO – Si chiude con una vittoria la stagione dell’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che archivia il campionato di Serie A Silver di pallamano superando in trasferta il Vigasio per 28-34 e festeggiando così la promozione in Serie A Gold. Un epilogo che certifica il dominio degli oronero nel Girone A, chiuso da imbattuti con 17 vittorie e un pareggio in 18 partite.

Sul parquet di Vigasio, nell’ultima uscita stagionale, entrambe le formazioni hanno affrontato la gara senza particolari obiettivi di classifica, ma con la volontà di onorare fino in fondo il campionato. I padroni di casa partono meglio nel primo tempo, riuscendo a mettere in difficoltà la formazione brianzola, che però trova il sorpasso nei minuti finali della frazione e va al riposo avanti 13-16.

Nella ripresa la squadra allenata da coach Danilo Gagliardi Junior aumenta il ritmo, costruendo progressivamente il vantaggio che conduce al definitivo 28-34. Da segnalare anche il debutto tra i pali di Samuele Campodoni, giovane portiere proveniente dall’Under 16 oronero.

Per il San Giorgio Molteno si tratta della quarta promozione nella massima serie nazionale dopo quelle ottenute nelle stagioni 1983/84, 2016/17 e 2019/20. I numeri della stagione confermano il percorso straordinario della squadra brianzola: 35 punti conquistati, quattro in più del Secchia Rubiera e sette sul Verdeazzurro Sassari, oltre al miglior attacco e alla miglior difesa del girone con una media di 35,5 reti segnate e 29,4 subite a partita.

“Per noi si chiude una stagione storica e da imbattuti, un risultato unico a livello nazionale – afferma il direttore sportivo Matteo Somaschini – Complimenti ai ragazzi, hanno dimostrato di essere una squadra fortissima. Complimenti anche a coach Gagliardi Junior, davvero un grande allenatore, con cui siamo felici di poter lavorare anche nella prossima stagione in Serie A Gold. Adesso ci prendiamo un breve periodo di vacanza, poi inizieremo a progettare la stagione nella massima categoria nazionale”.

Nel Girone B della Serie A Silver il campionato è stato vinto dall’Enna, arrivato a pari punti con il Camerano ma premiato dalla differenza reti negli scontri diretti. I verdetti finali decretano quindi la promozione in Serie A Gold di Salumificio Riva Molteno ed Enna, mentre retrocedono in Serie B San Vito Marano e Girgenti.

Questa la classifica finale del Girone A: Salumificio Riva Molteno 35 punti, Secchia Rubiera 31, Verdeazzurro 28, Malo 18, Vigasio 17, Palazzolo 16, Belluno 13, Paese 10, Pantarei Modena 7, San Vito Marano 5.

TABELLINO

VIGASIO 28

MOLTENO 34

Parziale primo tempo 13-16.

VIGASIO: Malaffo, Piletti 1, Rizzi, Dalla Vecchia 1, Somogyi 5, Rossi, Puggia, Ballardini 4, Cuzzi 4, Zivelonghi, Soldi 8, Debernardinis 3, Donosa 2, Scalfo, Bollani. All.: Ribaudo

MOLTENO: Alfarano 1, Mera Llumitax 1, Trost 3, Garroni 8, Redaelli 1, Mella, Cioni 2, Campodoni, Bonanomi 9, Riva 1, Tagni 1, Colombo 3, R.Crippa 1, De Angelis, Campestrini 2, T.Crippa 1. All.: Gagliardi Junior

Arbitri: Gattel, Novesi