Pallamano, il Molteno cede alla capolista Sassari: al Palasangiorgio finisce 19-33

Sconfitta per il Molteno all’ottava giornata di campionato

“Si è visto un Molteno a due facce”: ora la testa è alla sfida di sabato 31 ottobre sul campo del Chiaravalle

MOLTENO – L’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno regge per un tempo, poi deve arrendersi alla superiorità della Raimond Sassari, che passa sul campo dei brianzoli con il punteggio di 33-19. Nella sfida valida per l’ottava giornata di campionato, i padroni di casa restano in partita fino alla fine della prima frazione, chiusa sul 12-15, prima di subire l’allungo decisivo della formazione sarda, protagonista di una ripresa a senso unico.

L’avvio è equilibrato, con un botta e risposta tra Riccardo Bonanomi e Albin Jarlstam che accompagna le squadre sul 5-5. Il Molteno prova ad alzare il ritmo con Jacopo Cioni e Simone Giambartolomei, ma Sassari resta agganciata alla gara e trova il sorpasso al 22’ con Raul Bargelli, autore di una prestazione da 12 reti. Gli ospiti allungano poi sul 13-11 al 26’ grazie a Medoune Diagne e, nel finale di tempo, consolidano il vantaggio fino al 15-12 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, la Raimond imprime subito un’accelerazione alla partita. Due reti di Davide Pugliese e una di Alvaro De La Santa Jimenez portano il punteggio sul 18-12 al 34’, indirizzando definitivamente l’incontro. Il Molteno fatica a trovare la via del gol e non riesce a sfruttare nemmeno una fase di cinque minuti senza reti da parte degli avversari. Sassari, invece, continua a colpire con regolarità e amplia progressivamente il divario, fino al +10 firmato da Gualther Furtado sul 26-16 al 51’. Nel finale, gli ospiti amministrano il vantaggio e chiudono sul definitivo 33-19.

A fine gara, il direttore sportivo oronero Matteo Somaschini sottolinea il diverso rendimento della squadra tra primo e secondo tempo. “Abbiamo retto bene fino a cinque minuti dalla fine del primo tempo, poi loro hanno fatto un break e sono andati sul 12-15. Loro sono scesi in campo più convinti nella ripresa, mentre noi abbiamo pagato le percentuali basse al tiro e abbiamo concesso troppo in fase difensiva, due fattori che alla fine paghi contro squadre di tale portata”.

Una sconfitta dalla quale ripartire, cercando di conservare gli aspetti positivi mostrati nella prima frazione. “Si è visto un Molteno a due facce, peccato perché nel primo tempo abbiamo fatto vedere buone cose”, aggiunge Somaschini, che guarda già al prossimo impegno: sabato 31 ottobre alle 18 i brianzoli saranno attesi dalla trasferta sul campo del Chiaravalle, in una sfida importante per la corsa alla salvezza.

«Dobbiamo resettare subito e iniziare a pensare alla trasferta di Chiaravalle del prossimo turno. Dobbiamo lavorare a testa bassa, perché per noi sarà importante fare punti in uno scontro diretto per la salvezza», conclude il direttore sportivo.

Con questo risultato, il Molteno resta a quota 4 punti in classifica, mentre Sassari prosegue la propria corsa ai vertici con 13 punti, a pari merito con Pressano e con una partita ancora da recuperare.

Gli altri risultati dell’ottava giornata

Cassano Magnago-Cologne 31-29, Pressano-Enna 32-21, Conversano-Chiaravalle 30-28, Merano-Cingoli 37-30, Trieste-Fasano 25-33, Bolzano-Siracusa 33-31.

La classifica

Raimond Sassari 13 punti*, Pressano 13, Bolzano 12, Cassano Magnago 10*, Cologne 8**, Siracusa 8, Merano 8, Conversano 8*, Chiaravalle 7, Fasano 6*, Cingoli 5, Molteno 4, Trieste 4, Enna 2. (*Una partita da recuperare; **una partita in più).