Pallamano. Il Molteno è pronto per la trasferta a Chieti

MOLTENO – Il campionato di Serie A Silver, a due giornate dalla fine della stagione regolare, deve ancora svelare molte incognite. Nel prossimo turno, però, questi dubbi troveranno finalmente delle risposte concrete.

Una questione che coinvolge direttamente anche il Salumificio Riva Molteno, alla ricerca dei due punti necessari per consolidare il suo secondo posto in classifica. La squadra di mister Danilo Gagliardi sarà impegnata sabato alle 15 a Chieti, sul campo del Campus Italia.

E’ stato intervistato il mister per fare punto sulla situazione in casa Molteno, partendo dalla sconfitta della scorsa settimana in Sicilia.

Il mister commenta la sconfitta in Sicilia: “Un Molteno che ha lottato molto, e che voleva allungare la propria striscia positiva. Abbiamo giocato un livello più basso che generalmente esprimiamo di solito, sbagliando tanto, soffrendo qualcosa in fase difensiva. Ma un plauso va alla formazione dell’Haenna che ha meritato la vittoria”.

Mister, amareggiato per la sconfitta?

“No, non sono amareggiato. Sapevamo di giocare su un campo difficile, contro una formazione tosta, scesa in campo con una grande convinzione, perché si giocava una partita che valeva un’intera stagione. Ossia conquistare la salvezza. Forse ci è mancata la giusta concentrazione e la cattiveria agonistica che ci contraddistingue”.

Quello che deve mettere in campo, sabato, contro il Campus Italia?

“Proprio così. Altro impegno complicato perché affrontiamo una squadra molto giovane, talentuosa, aggressiva e che corre molto. Non possiamo permetterci troppi rilassamenti ed evitare gli errori commessi nella partita contro Haenna”.

Gagliardi, bisogna vincere questa partita?

“Non è fondamentale il discorso vittoria o sconfitta. La prossima sfida, per Molteno, diventa molto importante, non tanto per la classifica, ma sotto l’aspetto tecnico ed agonistico. Voglio la massima concentrazione, una continuità del nostro gioco. Dobbiamo rimanere sempre sul pezzo. Bisogna scendere in campo senza guardare la classifica, ma pensare esclusivamente alla partita che si sta giocando, rispettando l’avversario che si ha di fronte. Sarà una sfida difficile ma il Molteno vuole i due punti per concludere la regular season al secondo posto“.