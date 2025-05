Pallamano. L’accesso del Salumificio Riva Molteno alla finale dei Playoff si decide a gara 3

Si disputerà il 10 maggio la partita che potrebbe portare la squadra lecchese in finale

“Cologne sa che viene a giocare in un campo difficile”

LECCO – Gara 3 sarà il teatro decisivo per decretare chi tra la squadra del Salumificio Riva Molteno e Metelli Cologne guadagnerá la finale dei Playoff Prokozione contro il già qualificato Belluno. La partita si disputerà sabato 10 maggio, alle ore 20, al PalaSanGiorgio di Molteno. I veneti del Belluno si sono qualificati portano a casa gara 1 a Bologna e pareggiando gara 2.

Le parole del tecnico italo-brasiliano Danilo Gagliardi inquadrano il percorso finora compiuto dalla squadra lecchese: “Inizio nel dire che a Cologne abbiamo espresso una buona pallamano, ma indubbiamente nella seconda parte del match abbiamo sbagliato troppo, soprattutto nella fase della finalizzazione. E sappiamo tutti quanto, in queste partite, bisogna commettere meno errori possibili e concretizzare al meglio le varie giocate. Ovviamente, sabato, dovremo stare molto attenti e giocare con grande attenzione e maggiore continuità”

Alla domanda su come vedesse tecnicamente il match di sabato sera Gagliardi ha risposto in questa maniera: “Sicuramente sarà importante scendere in campo molto concentrati, ma capaci di leggere la partita, fase dopo fase, momento dopo momento. Diciamo pure che Cologne sa che viene a giocare in un campo difficile. Il Molteno avrà a disposizione il fattore campo. Ma rispondendo alla domanda, dobbiamo difendere bene, con tanta pressione, non facendo ragionare Cologne. I ragazzi sanno quanto sia importante mantenere il gioco offensivo su ritmi importanti. Bisogna però ragionare bene nel giocare la palla. La squadra lo sa – conclude Gagliardi – ed ho visto i ragazzi allenarsi molto bene questa settimana e con intensità. Sono fiducioso per la sfida di sabato sera, dove ovviamente aspetteremo i nostri splendidi tifosi a sostenerci per tutta la partita”.