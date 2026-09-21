Pallamano, Molteno ko 28-29 contro il Bolzano

La formazione di Danilo Gagliardi Junior conduce il match fino alla fase conclusiva, poi subisce il parziale di 2-6 tra il 47′ e il 56′

Mercoledì trasferta a Cassano Magnago

MOLTENO – Il primo successo stagionale in Serie A Gold resta ancora da conquistare per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno. La formazione oronero cede di misura, 28-29, contro l’SSV Bozen Loacker Volksbank, al termine di una gara nella quale aveva costruito un vantaggio significativo prima di subire la rimonta degli altoatesini nella parte conclusiva.

Dopo la sconfitta dell’esordio a Merano, terminata 37-27, il Molteno offre una prestazione più convincente e resta in partita fino agli ultimi possessi. A determinare il risultato è soprattutto il break di 2-6 degli ospiti, maturato tra il 47′ e il 56′, che permette al Bolzano di recuperare lo svantaggio, impattare sul 27-27 e mettere la testa avanti nel finale.

Tra i protagonisti della formazione di casa spicca il francese Octave Touvrey, autore di sei reti e punto di riferimento per i compagni nel corso della gara. Il suo contributo non si limita alle marcature, ma si inserisce in una prova di carattere della squadra, che per buona parte del secondo tempo riesce a imporre il proprio ritmo. In evidenza anche Nicolò Garroni, Alessandro De Angelis e il portiere Armando Martínez.

La prima frazione si chiude con il Bolzano avanti 16-14, grazie alla rete di Marcos García Rojas. La partita cambia ritmo nella ripresa: il Molteno raggiunge il pareggio a quota 19, quindi costruisce un parziale di 6-1 che vale il vantaggio sul 25-20. Una fase favorevole ai padroni di casa, sostenuta dalle giocate di Garroni, Touvrey, De Angelis e Caue Silva Martins De Souza.

La reazione del Bolzano arriva nella parte finale. Marcos García Rojas, Erik Udovicic e Dragan Glisic contribuiscono alla rimonta che riporta gli ospiti in vantaggio sul 27-28. Il Molteno prova a restare agganciato alla partita, ma la formazione altoatesina riesce a gestire gli ultimi minuti e a chiudere sul 29-28.

A fine gara, il direttore sportivo Matteo Somaschini sottolinea la risposta della squadra, pur riconoscendo le difficoltà incontrate nella gestione del vantaggio.

“Grande reazione dei nostri in una partita difficile e contro una squadra come il Bolzano, che lotterà per i playoff, anche se avremmo meritato qualcosa in più. La risposta che volevamo dai ragazzi c’è stata, ma non è bastata. Poco dopo la metà del secondo tempo abbiamo vanificato il vantaggio di cinque reti, sia per alcune nostre azioni affrettate sia per alcune decisioni arbitrali dubbie”.

Somaschini, pur richiamando gli episodi contestati, ribadisce la necessità di mantenere l’attenzione sulle responsabilità della squadra: “Non cerchiamo però alibi o scuse, perché siamo consapevoli che bisognava fare meglio in quei minuti per gestire il risultato. Comunque, è stata una buona prestazione di squadra, nella quale si sono viste le nostre potenzialità”.

Il direttore sportivo torna quindi sulla seconda frazione e sul calo che ha accompagnato la rimonta del Bolzano: “Nel secondo tempo siamo riusciti a esprimere un’ottima pallamano per diversi minuti, sia in attacco sia in difesa. A quel punto siamo calati a livello fisico e lo abbiamo pagato, perché gli ospiti hanno ricucito il divario, mettendo la testa avanti e gestendo nel finale. Complimenti a loro, ma anche a noi, pur restando a secco di punti”.

Per il Molteno non ci sarà molto tempo per recuperare. La squadra di coach Danilo Gagliardi Junior tornerà infatti in campo mercoledì 23 settembre, alle 21, a Cassano Magnago, dove affronterà i campioni d’Italia in carica.

“Adesso testa a Cassano, dove non sarà affatto facile, perché loro sono una squadra grintosa e di alto livello”, conclude Somaschini.

Con il ko contro il Bolzano, il Salumificio Riva Molteno resta fermo a quota zero punti dopo le prime due giornate di campionato. La classifica vede in testa Metelli Cologne, Raimond Sassari, Bozen Loacker Volksbank e Pressano, tutte a quattro punti.