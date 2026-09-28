Pallamano Molteno, primo successo stagionale: Fasano battuto 34-26

Gli oronero di coach Danilo Gagliardi Junior rimontano e allungano nella ripresa

Bonanomi miglior marcatore con 7 reti

MOLTENO – Arriva il primo successo stagionale per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, che davanti al proprio pubblico supera la Junior Fasano con il punteggio di 34-26. Una vittoria importante per gli oronero, ottenuta contro una formazione pugliese accreditata per l’obiettivo scudetto e che permette alla squadra allenata da coach Danilo Gagliardi Junior di muovere la classifica.

Il match si apre con un sostanziale equilibrio, ma il Molteno cresce con il passare dei minuti. Al 21’ è Jacopo Cioni a firmare il sorpasso sul 12-11, dando il via a una fase conclusiva di primo tempo favorevole ai padroni di casa. Negli ultimi minuti gli oronero piazzano un parziale di 6-3 e arrivano all’intervallo avanti 18-14.

Al rientro dagli spogliatoi la partita prende una direzione precisa. Il Molteno aumenta il ritmo, mentre la Junior Fasano paga diverse imprecisioni e fatica a contenere gli attacchi dei padroni di casa. La difesa oronero regge e consente alla squadra di allungare progressivamente.

Al 48’ arriva la rete del 28-20 firmata da Riccardo Crippa, un margine che indirizza definitivamente la sfida. Il Molteno continua a gestire il vantaggio fino al 34-26 conclusivo, conquistando così i primi due punti della stagione.

A sottolineare il valore della prestazione è il direttore sportivo Matteo Somaschini: “Ottima vittoria contro una grande squadra come Fasano. Dopo la partenza un po’ contratta, verso la fine del primo tempo abbiamo fatto un break per il più quattro. Molto bene l’avvio della ripresa, in cui siamo andati sul più sei, cercando di mantenere il vantaggio contro i loro tentativi di spingere in avanti”.

Il direttore sportivo evidenzia anche il lavoro della retroguardia e la prestazione del portiere Adam Martínez: “La nostra difesa è stata attenta per l’intero match e soprattutto il portiere Adam Martínez ha fatto una serie di interventi decisivi. Tutti hanno dato il massimo in campo. Siamo riusciti ad allungare sul più nove, poi nel finale abbiamo gestito. Due punti meritati per muovere la classifica”.

Per il Molteno il successo vale dunque doppio: oltre a sbloccare la casella delle vittorie, arriva contro una delle squadre chiamate a competere per le posizioni di vertice.

Con i due punti conquistati, il Salumificio Riva Molteno sale a quota 2 in classifica. In vetta c’è il Pressano con 8 punti, seguito da Bozen Loacker Volksbank e Raimond Sassari* a 6. A quota 4 ci sono Metelli Cologne, Teamnetwork Albatro Siracusa*, Junior Fasano e Proger Cassano Magnago*. Seguono Black Devils Meran Alperia*, Publiesse Chiaravalle, Macagi Cingoli, Conversano* e Orlando Haenna a 2 punti, insieme al Molteno. Chiude Trieste* a quota 0. Le squadre contrassegnate con l’asterisco hanno una partita in meno.

Il tabellino premia in particolare Lorenzo Bonanomi, autore di 7 reti, mentre Giambartolomei ne realizza 5. Quattro gol a testa per De Souza, Cioni e R. Crippa, tre per De Angelis, due per Trost, Garroni e Touvrey, uno per Mera.

Per la Junior Fasano, invece, il miglior realizzatore è Troulos, autore di 7 reti, seguito da Dello Vicario con 5 e da Curcic e Codina con 4.