Pallamano Molteno, sfida al vertice sul campo del Secchia Rubiera

I brianzoli, ancora imbattuti, sfidano gli emiliani terzi in classifica: in palio la vetta solitaria della Serie A Silver

Somaschini: “Partita fondamentale per capire il livello a cui siamo arrivati”

MOLTENO – Sfida di grande interesse per l’HC San Giorgio Salumificio Riva Molteno, atteso sabato 29 novembre alle 18 sul parquet del Secchia Rubiera. Le due formazioni, tra le protagoniste del Girone A di Serie A Silver, sono separate da soli due punti: i brianzoli comandano la classifica a quota 10 insieme al Verdazzurro Sassari, mentre gli emiliani inseguono al terzo posto con 8 punti.

La squadra di coach Danilo Gagliardi Junior fin qui non ha sbagliato nulla, forte di cinque vittorie in altrettante gare disputate. Il Rubiera ha invece conosciuto una sola sconfitta, alla terza giornata sul campo del Palazzolo (39-33). Nell’ultimo turno, Molteno ha regolato senza fatica il Pantarei Modena (39-19), mentre gli emiliani hanno espugnato Paese con un convincente 27-37.

Il roster rossoblu allenato da Matteo Corradini può contare su un ottimo pacchetto di terzini: lo spagnolo ex Trieste Raúl Jover Muñoz, capocannoniere della squadra con 38 reti, l’argentino Augusto Drudi e Luca Oleari. Pericoloso anche l’esterno Francesco Errico, secondo miglior marcatore con 32 gol.

A sottolineare l’importanza della sfida è il direttore sportivo oronero Matteo Somaschini: “Una partita molto importante per il prosieguo del nostro campionato e in cui potremo capire a quale livello siamo arrivati. Il Secchia Rubiera non ha mai perso in casa e sicuramente cercherà di batterci per tornare a contatto con la vetta della classifica. Stiamo parlando di una squadra esperta, che viene dalla Serie A Gold e che punta a tornarci il prima possibile. In questi giorni li abbiamo studiati a fondo e coach Gagliardi Junior sta preparando un piano gara per imporre il nostro gioco. Mi aspetto una partita di alto livello tra due squadre forti e ambiziose”.