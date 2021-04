Fischio d’inizio del big match alle 16.30 al PalaSagiorgio

MOLTENO – Tutto pronto per la sfida di sabato alle 16.30, tra la compagine del Salumificio Riva Molteno e il team della Raimond Sassari, seconda forza del campionato della Serie A Beretta. Al PalaSangiorgio c’è grande attesa per l’ottava giornata di ritorno. Ospiti che arrivano da un mezzo passo falso contro la squadra del Cingoli, dove il match giocato domenica si è concluso in perfetta parità, con il punteggio di 30 – 30.

Certamente la squadra sarda arriverà in terra lombarda con l’intento di portare a casa l’intera posta in palio, per consolidare il secondo posto e non perdere ulteriori punti dal Conversano.

Il team moltenese di coach Salvatore Onelli, conosce molto bene lo spessore tecnico ed agonistico della formazione ospite, una vera corazzata, costruita per competere ai vertici del massimo campionato italiano.

Un Salumificio Riva Molteno comunque in grande condizione, che ha conquistato cinque dei sei punti disponibili nelle ultime tre partite, con due vittorie ed un pareggio. La squadra del presidente Livio Redaelli, sta vivendo un ottimo stato di forma e vuole continuare a credere nell’obiettivo dichiarato dalla società, con l’intento di giocarsi sino al termine del campionato, la permanenza nella Serie A Beretta.

In previsione del match sabato, il tecnico Onelli dichiara: “La squadra sta continuando il suo percorso che migliora di allenamento in allenamento, il morale è alto, la determinazione e la concentrazione è sempre quella giusta. Siamo consapevoli della difficoltà di questa gara, considerato che affronteremo un Sassari deluso, ma voglioso di riscattarsi. Loro sono una squadra fatta di giocatori di altissimo livello, hanno grande fisicità e sarà complicato soprattutto da questo punto di vista. Abbiamo lavorato molto questa settimana su certi aspetti tattici, da proporre nella prossima sfida. Il Molteno è pronto e sono certo che i ragazzi daranno tutto, per uscire a testa alta anche da questo difficile match”.