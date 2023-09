Pallamano. Salumificio Riva Molteno vs Cologne: c’è attesa per il derby lombardo

La squadra moltenese vuole rifarsi dopo l’amaro debutto contro il Camerano

“Dobbiamo sfruttare ogni occasione e non commettere errori”

MOLTENO – Dopo la sconfitta nel debutto stagionale contro Camerano (26-27), Salumificio Riva Molteno guarda al prossimo match come a un’occasione per rifarsi e iniziare a smuovere la propria classifica. La stessa volontà che ha anche Metelli Cologne, team bresciano anch’esso reduce da una partita persa contro il San Lazzaro Bologna (32-23).

Ed è per questo che l’incontro tra le due società, che andrà in scena nella seconda giornata di andata del campionato di Serie A Silver di pallamano, definito il derby lombardo, sarà ancora più avvincente e sentito. Sia perché le due formazioni si conoscono molto bene, sia perché entrambe ce la metteranno tutta per vincere.

La squadra del Cologne ha decisamente cambiato pelle rispetto alla scorsa stagione, inserendo nel nuovo roster acquisti di ottimo livello, con giocatori provenienti dalla Serie A Gold. Anche il team moltenese ha comunque un ottimo gruppo, composto da giocatori d’esperienza e giovani talenti, che dovranno riscattare la beffa nel finale di partita contro la squadra marchigiana del Camerano.

Così il tecnico montenegrino Branko Dumnic per la presentazione del match: “Loro hanno inserito due nuovi innesti importanti, il portiere ed un giocatore sloveno di buona caratura. Ma come dico sempre noi dobbiamo pensare solo a quello che succede in casa nostra, lavorare bene per affrontare ogni sfida, e giocare la nostra pallamano”.

Purtroppo i tanti errori al tiro contro la squadra del Camerano sono pesati come un macigno: “Indubbiamente. Contro Camerano abbiamo commesso troppi errori in fase offensiva, sbagliando molto nelle varie conclusioni. Questo non deve succedere. Alla squadra chiedo la massima concentrazione, molta disciplina nel gestire la fase difensiva ed offensiva. Dobbiamo sfruttare al meglio ogni tipo di occasione che ci capiterà e nello stesso tempo, come ho rimarcato, essere sempre sul pezzo e commettere meno errori possibili. In questo campionato ogni partita vale tanto per l’esito del campionato e tutte le squadre sono sullo stesso piano tecnico ed agonistico”.