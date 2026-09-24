Pallamano Serie A Gold, il Molteno cade a Cassano Magnago

I campioni d’Italia della Proger Cassano Magnago superano il Salumificio Riva Molteno dopo una partita equilibrata

Domenica 27 settembre la sfida interna con la Junior Fasano

MOLTENO – Il Salumificio Riva Molteno lotta, resta a lungo davanti e mette in difficoltà i campioni d’Italia della Proger Cassano Magnago, ma alla fine deve arrendersi. Al termine di una gara combattuta, la formazione di coach Danilo Gagliardi Junior esce sconfitta 33-29 e incassa la terza battuta d’arresto consecutiva.

Il risultato non racconta però da solo l’andamento di una sfida rimasta in equilibrio per gran parte dei sessanta minuti. Il Molteno, infatti, ha giocato alla pari con il Cassano, mostrando la stessa grinta già messa in campo nel precedente impegno casalingo contro il Bolzano.

L’avvio sorride ai padroni di casa, con Eduardo Cadarso a spingere il Cassano sul 7-4. I varesini arrivano quindi al 10-7 del 14’, ancora grazie alla spinta di Cadarso, ma il Molteno non perde contatto. La pressione degli ospiti porta i suoi frutti e, con Octave Touvrey, Caue De Souza e Nicolò Garroni, arriva il pareggio sul 13-13.

Il Molteno prende quindi fiducia e trova il sorpasso. Touvrey e Alessandro De Angelis firmano le reti che permettono agli ospiti di chiudere il primo tempo avanti 16-15.

La formazione di Gagliardi Junior mantiene il vantaggio anche nella prima parte della ripresa. Sul 19-20, ancora una volta, è Touvrey a trovare la via della rete e a confermarsi un problema per la difesa amaranto.

A quel punto, però, arriva la reazione del Cassano Magnago. Giorgio Adamo, Anders Pedersen e Samuele Prevosti firmano il parziale che permette ai padroni di casa di portarsi sul 27-24.

Il Molteno prova a rimanere agganciato alla partita e sul 29-28 la sfida è ancora aperta. Sono però Cadarso e Mazza a trovare le giocate decisive: il Cassano costruisce un break di 4-1 che chiude definitivamente i conti sul 33-29.

Per il Molteno arriva così la terza sconfitta consecutiva, al termine di una gara nella quale la squadra ha comunque mostrato carattere e capacità di competere contro i campioni d’Italia.

“Una partita molto bella, in cui siamo riusciti ad andare in vantaggio per due volte e poi ce la siamo giocata su continui rovesciamenti di fronte”, spiega il direttore sportivo Matteo Somaschini. “Negli ultimi sette minuti loro sono stati bravi a sfruttare i nostri errori in attacco. A noi è mancata la precisione nel finale, mentre loro sono riusciti a creare il vantaggio sufficiente per vincere. Molto bene Caue, Touvrey e De Angelis”.

Per il Molteno sono 7 le reti di Caue De Souza, 6 quelle di Octave Touvrey, 4 di Cioni e De Angelis, 3 di Giambartolomei, 2 di Trost e una ciascuno per Garroni, Redaelli e Riva.

Il prossimo appuntamento è già fissato: domenica 27 settembre alle 17.30 il Salumificio Riva Molteno tornerà in campo davanti al proprio pubblico contro la Junior Fasano.

Negli altri incontri della terza giornata, il Sassari ha superato il Trieste 31-24, il Siracusa ha battuto l’Enna 30-23, il Cologne è stato sconfitto dal Pressano 28-32, il Cingoli ha perso contro il Chiaravalle 27-33, il Bolzano ha superato il Merano 32-31 e il Fasano ha battuto il Conversano 29-27.

In classifica, Pressano e Bozen Loacker Volksbank guidano a quota 6 punti. Seguono Metelli Cologne e Raimond Sassari a 4, insieme a Teamnetwork Albatro Siracusa e Junior Fasano. A quota 2 ci sono Black Devils Meran Alperia, Publiesse Chiaravalle, Macagi Cingoli e Proger Cassano Magnago. Ancora ferme a zero punti Conversano, Trieste, Orlando Haenna e Salumificio Riva Molteno. Alcune formazioni hanno però una partita in meno.