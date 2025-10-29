Pallanuoto. La Viribus Unitis conquista il secondo posto nella Coppa delle Coppe U19

La squadra lecchese ha superato in semifinale l’H2 Vigevano con un netto 15-3, ma si è arresa in finale all’H2O Muggiò

Un risultato che conferma la crescita e la solidità del team allenato da Moreno Fossati

BOSISIO PARINI – Si chiude con un brillante secondo posto la partecipazione della Viribus Unitis alla Coppa delle Coppe U19, disputata lo scorso weekend presso la piscina Quadri di Treviglio. La manifestazione ha riunito le migliori quattro formazioni del campionato U19 della scorsa stagione.

La squadra lecchese, allenata da Moreno Fossati, si è presentata con una formazione competitiva, affiancando ai protagonisti dello scorso anno alcuni giovani emergenti provenienti dall’U17.

In semifinale, la Viribus ha imposto il proprio ritmo dall’inizio, superando agevolmente l’H2 Vigevano con un netto 15-3, in una gara mai in discussione.

In finale, ad attendere i lecchesi c’era l’H20 Muggiò, reduce dal successo sulla Pallanuoto Treviglio. La sfida è stata intensa e combattuta, con Muggiò che ha avuto la meglio per 8-6, conquistando così il trofeo. Dopo un avvio difficile, chiuso sul 3-0 per gli avversari, la Viribus ha reagito con carattere, riducendo lo svantaggio fino al 3-4 all’intervallo lungo. Tuttavia, un calo di concentrazione nel terzo tempo ha permesso ai brianzoli di allungare nuovamente. Nonostante il tentativo di rimonta nell’ultima frazione, i ragazzi di Fossati non sono riusciti a ribaltare il risultato.

La Coppa delle Coppe si conclude così con un secondo posto che conferma la crescita costante e la solidità della Viribus Unitis, ormai capace di competere alla pari con le migliori realtà del panorama giovanile lombardo. Un risultato che, pur lasciando qualche rimpianto, lascia ben sperare in vista della prossima stagione.