Pallanuoto. Pallanuoto Lecco ancora imbattuta

Quarta vittoria in altrettante partite per i lariani

Sconfitta per 6-5 la Pallanuoto Milano

SEREGNO – Prosegue inarrestabile la marcia della Pallanuoto Lecco. Domenica 18 febbraio le calottine blucelesti hanno battuto la Pallanuoto Milano nella piscina di Seregno, nella sfida valida per il campionato Masters della PNI. Per i lariani è la quarta vittoria in altrettanti match.

La partita contro i meneghini è stata molto combattuta, anche se i lariani sono sempre stati in vantaggio. Chiuso il primo quarto 2-1, grazie alla doppietta di Preda, i lecchesi mettono a segno ben quattro reti nella seconda frazione, andando al riposo sul punteggio di 6-4.

La ripresa si rivela sofferta, con qualche colpo proibito di troppo che porta all’espulsione diretta di un giocatore per parte. Nonostante la siccità offensiva – i lecchesi non segneranno neanche un gol nella ripresa – l’ottima difesa lascerà ai milanesi una sola rete, regalando alla Pallanuoto Lecco una sofferta vittoria col punteggio di 6-5.

“Abbiamo giocato la 4 partita di campionato e, anche se con un po’ di patema d’animo finale, siamo riusciti a portarla a casa – dichiara coach Gabriele Longo – è stata una gara fisica e veloce per entrambe le squadre, con molti contatti fisici. Tutti bravi i miei ragazzi, ma voglio sottolineare la prova di Viola Carruggi, autrice di un goal e molto abile nel procurare un rigore fondamentale”.

PALLANUOTO LECCO – PALLANUOTO MILANO 6-5

PARZIALI: 2-1; 6-4; 6-4;

RETI: D’Amuri (2), Preda (2), Longo, Caruggi