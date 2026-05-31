Pallavolo. Coppa Regular, Gierre Scale Olginate conquista la finale: VTB Barzago battuta 3-1

La finale del Comitato Milano Monza Lecco si è disputata a Barzago

La formazione olginatese si è imposta in quattro set dopo una gara combattuta

BARZAGO – È stata Gierre Scale Olginate ad aggiudicarsi la finale della Coppa Regular 2025-2026 del Comitato territoriale Milano Monza Lecco di pallavolo.

La sfida si è disputata domenica 31 maggio alle ore 18 alla palestra comunale di Barzago, in via Leopardi, e ha visto la formazione olginatese imporsi per 3-1 contro VTB Barzago al termine di un incontro combattuto.

Decisivo l’equilibrio del primo set, vinto da Gierre Scale Olginate ai vantaggi con il punteggio di 26-24. La squadra ha poi allungato portandosi sul 2-0 grazie al 25-17 del secondo parziale.

Volley Team Brianza ha provato a riaprire la partita aggiudicandosi il terzo set per 25-20, ma nel quarto parziale Olginate è riuscita a mantenere il controllo del gioco chiudendo i conti sul 25-21 e conquistando così il successo finale.

Questi i parziali dell’incontro: 24-26, 17-25, 25-20, 21-25.

Soddisfatto l’allenatore di Olginate Max Negri: “Prima di tutto complimenti e onore alle nostre giovani avversarie che hanno giocato al massimo contribuendo ad accendere questa ultima sfida della stagione. Dopo di che, un grosso applauso alle nostre ragazze che hanno lottato con grande determinazione, oltre che contro le avversarie, contro caldo… stanchezza … e una serie di infortuni arrivati a pioggia in quest’ultimo periodo.”

Sulla partita, Negri ha aggiunto: “La partenza non è delle migliori, ci siamo abituati: fatica in ricezione e nel trovare le misure dai nove metri con qualche errore di troppo. Riusciamo però a restare attaccate alle padroni di casa tenendo poi bene il campo una volta iniziato lo scambio e grazie a 2/3 turni di battuta più efficaci. Alla fine poi, con grande tenacia e la giusta attenzione, sotto 24-20 annulliamo 4 set point per poi aggiudicarci un set che sembrava in parte compromesso! Le avversarie accusano il colpo mentre Olginate prende ritmo: pressione in battuta, ricezione e difesa più solide mettono in moto anche le attaccanti e i nostri centrali che lasciano poco spazio alle padroni di casa, é 2-0.”

Nel terzo set, però, la reazione del VTB Barzago non si è fatta attendere: “Hanno spinto subito forte per un break immediato di 5-0, in crisi la ricezione olginatese che non riesce più a mettere pressione e lascia spazio alle giocate avversarie. Nonostante tutto cerchiamo di rimanere vicini, ma questa volta la rimonta sul finale non arriva.”

Nel quarto set la partita si è decisa punto a punto: “La stanchezza comincia a farsi sentire da entrambe le parti, si lotta palla su palla ma Olginate, nonostante qualche imprecisione lavora bene in battuta e gestisce meglio in attacco. La differenza però, in questo set, la fa il muro ! Con cui Olginate blocca più volte le attaccanti del VTB… Punti decisivi per la conquista del set e della vittoria finale.”