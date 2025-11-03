Pallavolo. Giovanili della Picco Lecco, i risultati del weekend

La Serie C si arrende al Torricelli, mentre la Serie D conquista i primi tre punti stagionali

Due partite diverse ma un unico filo conduttore: impegno, crescita e voglia di migliorare

LECCO – Emozioni contrastanti, ma tanta energia in campo. É stato un weekend intenso per le giovanili della Picco Lecco, impegnate nei rispettivi campionati regionali. Due gare dai risvolti diversi, ma accomunate da un unico spirito: impegno, crescita e voglia di migliorare.

La Serie C, dopo due vittorie di valore, si ferma sul campo del Torricelli, al termine di un match altalenante. Le “Iron Girls” perdono 3-1 (16-25, 25-14, 25-19, 25-23): la formazione di coach Maria Luisa Checchia parte forte, aggiundicandosi il primo set con autorità, ma poi subisce il ritorno delle avversarie, brave a ribaltare l’inerzia dell’incontro. Una sconfitta che lascia qualche rimpianto, ma non intacca i progressi evidenziati nelle ultime settimane. La voglia di reagire passa, come sempre, dal lavoro quotidiano in palestra. Coach Checchia commenta così: “Primo set condotto con sicurezza, poi alcuni cambi tattici del Torricelli hanno dato equilibrio alla squadra avversaria. Il rammarico più grande è il quarto set: avanti 13-9 e 18-15, non siamo state lucide nel chiuderlo. Poco efficaci in attacco e poco efficienti a muro.”

Sorrisi e soddisfazione, invece, per le “Electricity Teens” che conquistano i primi tre punti della stagione grazie a una prestazione corale e determinata. Le giovani della Serie D vincono 1-3 contro CDG Motta Visconti (20-25, 25-23, 19-25, 23-25). Le ragazze di coach Lorenzo Vergani hanno mostrato carattere e tenacia, soprattutto nei momenti delicati del match. Un successo che infonde fiducia e conferma la crescita del gruppo, pronto a ripartire con entusiasmo per dare continuità al risultato. Il commento del coach: “Vincere aiuta a vincere, speriamo sia l’inizio! Le ragazze stanno lavorando duramente da due mesi e ora iniziano a raccogliere i frutti. Da sottolineare la capacità di restare attaccate all’avversario nel quarto set: sotto 19-22, hanno reagito con carattere. Soffrire e non mollare!”.