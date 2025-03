Pallavolo. La Picco Lecco affronterà Altino

Il match casalingo si disputerà domenica 30 marzo alle 17

Gianfranco Milano: “Dobbiamo mantenere alta la concentrazione in queste ultime tre partite per raggiungere il nostro obiettivo”

LECCO – Orocash Picco Lecco affronterà Altino domenica 30 marzo alle 17. Si tratta della seconda sfida casalinga per le biancorosse, che si preparano a vivere un finale di stagione ad alta tensione.

Dopo aver ottenuto sei vittorie e una sola sconfitta nella trasferta di Olbia durante il pool salvezza, Picco ha raggiunto i 30 punti e occupa il quinto posto in classifica. A stretto contatto con lei ci sono Castelfranco a 31 punti, Imola a 30 e Casalmaggiore a 28. Una di queste squadre retrocederà in B1. Altino, invece, arriva all’incontro già matematicamente retrocesso e in ultima posizione.

“Domenica saremo di nuovo in casa contro Altino. Nonostante la squadra occupi l’ultima posizione in classifica e sia già destinata a partecipare al campionato di B1, sta comunque giocando bene – continua Gianfranco Milano – Dobbiamo mantenere alta la concentrazione in queste ultime tre partite per raggiungere il nostro obiettivo. Stiamo lavorando con impegno e grande attenzione”.

“Altino è una squadra solida, con buone altezze. Non dobbiamo sottovalutare il fatto che siano retrocesse. Giochiamo in casa, con il supporto del nostro pubblico, e per questo lotteremo con tutte le nostre forze per conquistare questi 3 punti” conclude Atamah Princess.