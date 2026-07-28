Pallavolo. La Picco Lecco si rinforza con la schiacciatrice Bianca Lapini

La schiacciatrice classe 2002 arriva a Lecco dopo cinque stagioni al Bisonte Firenze in Serie A1

“Ho tanta voglia di mettermi in gioco e di migliorare, per questo non ho esitato ad accettare di far parte di questo progetto”

LECCO – Nuovo volto in casa Orocash Picco Lecco. La società biancorossa ha ufficializzato l’ingaggio di Bianca Lapini, schiacciatrice classe 2002, alta 182 centimetri, pronta a mettere a disposizione della squadra il bagaglio di esperienza maturato nelle ultime cinque stagioni in Serie A1 con Il Bisonte Firenze.

Un percorso che ha permesso alla giovane attaccante di crescere sia dal punto di vista tecnico sia umano, condividendo il campo e gli allenamenti con atlete di alto livello: “È stata un’esperienza fantastica che mi ha lasciato un bagaglio tecnico e personale molto grande. Il momento più significativo è stato sicuramente l’esordio in Serie A1”, racconta Lapini.

La scelta di approdare a Lecco è maturata fin dai primi contatti con il club: “Fin da subito la società mi è sembrata professionale e accogliente. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e di migliorare, per questo non ho esitato ad accettare di far parte di questo progetto”, spiega la nuova schiacciatrice biancorossa.

Lapini è pronta a mettere al servizio della squadra le proprie qualità, con particolare attenzione al lavoro in seconda linea e al supporto delle compagne più giovani.

“Cercherò di dare le mie qualità in seconda linea e magari portare la mia esperienza e determinazione, aiutando anche le più piccole del gruppo”, afferma.

Non manca infine un messaggio rivolto ai tifosi della Picco Lecco, chiamati a sostenere la squadra nella nuova stagione: “Ci tengo a fare un saluto caloroso ai nostri tifosi che con la loro voce saranno il nostro giocatore in più. Vi aspetto al palazzetto carichi per questa nuova stagione insieme!”

Con l’arrivo di Bianca Lapini, la Orocash Picco Lecco aggiunge un elemento di qualità e prospettiva al proprio organico, inserendo nel roster una giocatrice giovane ma già forte di un’importante esperienza nella massima serie, chiamata a dare il proprio contributo in vista del prossimo campionato.