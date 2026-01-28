Pallavolo Lecco Alberto Picco presenta una Masterclass con il Prof. Giuseppe Bosetti

Formazione di alto livello per il settore giovanile: tecnica e didattica della difesa al centro dell’incontro

Sabato 31 gennaio 2026 al Palazzetto dello Sport di Annone Brianza

LECCO – Pallavolo Lecco Alberto Picco dà il via a un percorso formativo esclusivo dedicato al settore giovanile, con un appuntamento di altissimo profilo tecnico: una Masterclass condotta dal Prof. Giuseppe Bosetti, tra i massimi esperti italiani di didattica e metodologia dell’allenamento.

Il primo incontro, parte di un ciclo complessivo di quattro appuntamenti, si terrà sabato 31 gennaio 2026, dalle 10.00 alle 12.00, presso il Palazzetto dello Sport di Annone Brianza (Via Cabella Lattuada, 22).

Il tema della giornata sarà: “Tecnica e didattica della difesa nel settore giovanile”, un aspetto fondamentale per lo sviluppo tecnico delle giovani atlete e per l’aggiornamento degli staff.

A seguire, è prevista una tavola rotonda con il Prof. Bosetti e un momento conviviale presso Birra&Brace (SS 36 del Lago di Como e dello Spluga, 10 – Garbagnate Monastero), pensato per favorire il confronto diretto tra allenatori, dirigenti e tecnici.

Questo progetto nasce dalla volontà di Pallavolo Picco Lecco di investire concretamente nella formazione, offrendo strumenti e contenuti di qualità a chi opera quotidianamente nelle palestre con le nuove generazioni

L’accesso è consentito solo attraverso registrazione.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@pallavolopicco.it o +39 334 2583122