Pallavolo Olginate, Bernocchi nuovo libero per la Serie C

OLGINATE – Si va via via definendo la rosa della Pallavolo Olginate che parteciperà al prossimo campionato regionale di serie C sotto la guida del coach Igor Sersale.

Dopo le conferme delle palleggiatrici Veronica Colombo e Marta Giudici, del centrale Alessandra Scola, delle bande Jennifer Rainoldi e Patrizia Nessi, dell’opposto Elisabetta Marelli e l’annuncio dei nuovi arrivi l’opposto Federica Lucarelli, la banda Elisa Vizzini e il libero Chiara Arrigoni, la società olginatese ha messo a segno un altro colpo in entrata.

Si tratta del libero Greta Bernocchi, classe 1997, proveniente dal Volley Marudo (B2), in precedenza al Memit Senago (B2) e al Properzi Volley Lodi (B1): “Sono molto contenta di aver scelto di far parte di questo progetto serio e ambizioso. Vengo da due anni molto difficili, ma che mi hanno lasciato tanto e mi hanno fatto crescere sia dal punto di vista umano che pallavolistico. Sono una giocatrice che crede tanto nella forza del gruppo e penso che questo possa fare la differenza oltre al duro lavoro in palestra. Da quest’anno mi aspetto tante soddisfazioni sia a livello personale che di squadra e metterò tutta me stessa perché queste arrivino. Abbiamo degli obiettivi importanti che penso porteremo a termine nel migliore dei modi”.

Per completare la rosa mancano ancora due centrali e una banda, che verranno annunciate nei prossimi giorni.

Intanto Fipav Lombardia ha provveduto al sorteggio dei gironi del campionato regionale di serie C femminile per la stagione 2019-2020: la società olginatese è stata inserita nel girone B insieme a Padernese e Galbiate (Lc), Progetto Valtellina Volley (So), Polisportiva Vedanese, Pallavolo Concorezzo e Lazzate (Mb), Pool Volley Alta Brianza e Carimate (Co), Curno 2010 e Valpala (Bg), Cambiaghese, Novate e Visette Volley (Mi).