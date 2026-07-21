Pallavolo Picco Lecco, arriva la giovane palleggiatrice Gaia Savio

La classe 2008, 175 centimetri, approda in biancorosso dopo due stagioni a Busnago

“Penso che sia l’ambiente ideale per crescere ancora, soprattutto grazie alla presenza di ragazze più grandi da cui potrò imparare molto”

LECCO – Nuovo volto per la Picco Lecco, che accoglie in squadra Gaia Savio, palleggiatrice classe 2008 alta 175 centimetri, pronta ad affrontare una nuova fase del proprio percorso sportivo.

Giovane, determinata e con una forte predisposizione al lavoro di squadra, Gaia arriva dopo due stagioni vissute a Busnago, esperienza che considera un passaggio fondamentale della sua crescita, dentro e fuori dal campo.

“A soli 15 anni ho deciso di andare a giocare lontano da casa – racconta la nuova giocatrice biancorossa –. Mi sono messa in gioco e questa esperienza mi ha permesso di crescere sia a livello tecnico sia personale”.

La scelta di vestire la maglia della Picco Lecco nasce dalla volontà di inserirsi in un ambiente ambizioso e strutturato.

“Mi ha colpito subito la serietà della società. Penso che sia l’ambiente ideale per crescere ancora, soprattutto grazie alla presenza di ragazze più grandi da cui potrò imparare molto”.

In campo Gaia si descrive come una giocatrice capace di portare equilibrio, energia e spirito positivo: “Cercherò di portare ordine in campo e grinta. Caratterialmente ho una mentalità positiva che mi permette di fare squadra e di supportare le compagne dentro e fuori dal campo”.

Un entusiasmo che accompagna l’inizio della nuova avventura in biancorosso: “Non vedo l’ora di iniziare e di vedere il palazzetto pieno”.

Con l’arrivo di Gaia Savio, la Picco Lecco aggiunge al proprio roster un’atleta giovane e motivata, con grande voglia di migliorarsi e una forte etica del lavoro, caratteristiche in linea con il progetto tecnico della società.