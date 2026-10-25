Pallavolo Picco Lecco, esordio casalingo amaro contro Cagliari

La Orocash Picco Lecco perde 3-0 contro Pan Alfieri Cagliari

Coach Tettamanti: “Il campionato è lungo e penso che ci siano tutto il tempo, il materiale e lo spazio necessari per crescere e rifarci”

LECCO – La Orocash Picco Lecco si arrende davanti al proprio pubblico nella seconda giornata del campionato di Serie B1. Sul campo del Centro Sportivo Bione esce vincitrice la formazione ospite della Pan Alfieri Cagliari, capace di imporsi con un netto 3-0.

La cronaca del match ha visto le biancorosse lottare ad armi pari fino a metà di ogni frazione di gioco. La differenza principale si è registrata nella fase offensiva, dove le sarde sono riuscite a trovare maggiore continuità e a limitare drasticamente gli errori diretti, scavando nei finali di set il solco decisivo per portare a casa l’intera posta in palio. Le lecchesi hanno mostrato buone cose nei fondamentali di battuta e ricezione, pagando però dazio nei momenti caldi a causa di qualche errore di troppo in attacco che ha impedito di dare continuità al punteggio.

Al termine dell’incontro, il tecnico Mauro Tettamanti analizza con lucidità la prestazione delle sue ragazze: “Oggi non è andata come si sperava, a noi è mancato ancora qualcosa. Cagliari ha fatto meglio di noi in attacco, sbagliando davvero poco. Dal canto nostro abbiamo battuto meglio e abbiamo tenuto anche in ricezione, ma la vera differenza oggi l’ha fatta la fase offensiva. Purtroppo gli errori non ci hanno dato continuità. Sono stati tre set combattuti fino a metà, poi Cagliari è andata via. È evidente che qualcosa dal punto di vista tecnico ci manchi ancora e ci stiamo lavorando molto, specialmente sugli adattamenti e sui cambi di ruolo, ma ci vuole pazienza. Il campionato è lungo e penso che ci siano tutto il tempo, il materiale e lo spazio necessari per crescere e rifarci.”

La Orocash Picco Lecco incassa la seconda sconfitta stagionale ma raccoglie indicazioni importanti su cui lavorare in palestra fin da lunedì. Il percorso di crescita di un gruppo giovane e rinnovato richiede tempo, e lo staff tecnico è già focalizzato sul lavoro di correzione per presentarsi al meglio ai prossimi impegni di campionato.