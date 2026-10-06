Pallavolo Picco Lecco, il libero Martina Stucchi torna a casa

Il libero classe 2004 è cresciuto nel settore giovanile lecchese e torna dopo le esperienze a Bergamo, Concorezzo, Peschiera del Garda e Olginate

“Sono tornata a Lecco perché ero nostalgica di casa”

LECCO – Un ritorno alle origini per rinforzare il reparto difensivo della Orocash Picco Lecco. La società biancorossa accoglie nuovamente Martina Stucchi, libero classe 2004 che torna a vestire i colori della squadra nella quale ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo.

Per Stucchi si tratta di un ritorno a casa dopo un percorso ricco di esperienze e risultati. Cresciuta nel settore giovanile lecchese, ha proseguito la propria formazione al Lemen Chorus Bergamo, sotto la guida di Atanas Malinov, conquistando il titolo regionale Under 19.

Successivamente sono arrivate due stagioni in Serie B1 con Concorezzo, nelle quali ha contribuito alla promozione della squadra in Serie A2 e al raggiungimento del secondo posto in Coppa Italia. Nel suo percorso ci sono state anche le esperienze con Peschiera del Garda e Olginate, prima del ritorno nella società dove tutto era iniziato.

Giocatrice combattiva e dotata di un forte spirito agonistico, Stucchi si descrive attraverso tre parole: determinata, emotiva e agonista. Tra le sue principali qualità tecniche spicca la fase difensiva, mentre sul piano caratteriale porta nel gruppo attenzione ai dettagli, predisposizione al lavoro e cura delle relazioni.

A queste caratteristiche si aggiungono la disponibilità verso le compagne e una costante attenzione alla comunicazione, elementi che potranno rappresentare un valore per il nuovo gruppo biancorosso.

Alla base del ritorno a Lecco c’è anche un legame personale con la città e con la società: “Sono tornata a Lecco perché ero nostalgica di casa. Qui ho mosso i miei primi passi e sentivo il desiderio di tornare. È una scelta che arriva dal cuore, ma anche dalla voglia di continuare a crescere in un ambiente che conosco e che considero speciale”.

Un ritorno che mette a disposizione della Picco esperienza maturata nonostante la giovane età, insieme alle qualità tecniche e umane che hanno accompagnato il percorso della giocatrice.

Stucchi guarda già alla nuova stagione e al rapporto con il pubblico lecchese, con l’obiettivo di condividere con i tifosi il percorso della squadra: “Io e le mie compagne speriamo di regalarvi il miglior spettacolo possibile ogni sabato sera, facendovi divertire e divertendoci insieme a voi. Non vediamo l’ora di vivere questa stagione con il nostro pubblico”.

La famiglia della Picco Lecco accoglie così nuovamente Martina Stucchi, pronta a mettere grinta, energia e passione al servizio della squadra biancorossa e dei suoi tifosi.