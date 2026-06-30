Pallavolo Picco Lecco, Mauro Tettamanti è il nuovo allenatore della prima squadra

Reduce dall’esperienza in Serie A2 con la Futura Volley Giovani, Tettamanti raccoglie la sfida della Picco Lecco

Sarà il responsabile di Under 17, Under 19 e B1

LECCO – La Picco Lecco ha scelto il nuovo allenatore della prima squadra. A guidare la formazione biancorossa nella prossima stagione sarà Mauro Tettamanti, tecnico comasco classe 1983, che assumerà anche la responsabilità dell’Under 19 e del progetto di sviluppo del settore giovanile.

Per Tettamanti si tratta di una nuova esperienza dopo l’ultima stagione vissuta in Serie A2 alla guida della Futura Volley Giovani, con cui ha sfiorato l’accesso alla finale promozione per la Serie A1.

“È una società storica che conosco da tanto tempo e so come lavora. Il binomio giovani-prima squadra è centrale per loro e avevo voglia di un progetto che mi stimolasse. Ho molta energia e voglia di sfide”, ha dichiarato il nuovo tecnico.

Tettamanti ha spiegato di aver trovato un ambiente con obiettivi chiari e una visione di lungo periodo. “Picco è abituata a lavorare non solo in ambito territoriale, ma anche regionale e nazionale. Hanno le idee chiare e la voglia di fare uno step ulteriore. Non guardiamo a breve termine, ma a lungo termine”.

Sul fronte della costruzione delle squadre, il nuovo allenatore ha confermato che il lavoro è già in fase avanzata. “Sono il responsabile di Under 17, Under 19 e B1. Abbiamo trovato un mix tra altezza e abilità, siamo a buon punto. Per i gruppi più grandi abbiamo chiuso i roster e stiamo terminando quelli delle categorie più piccole”.

L’obiettivo sarà creare un percorso condiviso tra prima squadra e settore giovanile, favorendo la crescita delle atlete del vivaio. “Abbiamo aperto da subito la comunicazione con gli allenatori dall’Under 13 in su. Il vivaio può essere valorizzato in modo meritocratico e puntiamo molto sui giovani all’interno di un progetto comune”.

Tra gli aspetti su cui Tettamanti intende lavorare maggiormente ci sono la coesione del gruppo e l’identità di gioco. “Nel mio metodo è centrale la comunicazione con allenatori, ragazze e staff. Mi piace lavorare sull’ordine tattico, soprattutto muro-difesa. L’obiettivo è costruire un’identità tecnica con i tempi giusti, ma in modo rapido”.