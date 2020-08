Pallavolo, Serie B1 Femminile. La Picco Lecco giocherà nel girone B

Ecco chi saranno le avversarie della Picco nella prossima stagione 2020-2021

Coach Milano: “Tranne quella di Palau, le trasferte saranno abbastanza brevi”

LECCO – La Federazione Italiana Pallavolo ha reso nota la composizione dei cinque gironi (composti da 12 squadre ciascuno) per il campionato di Serie B1 Femminile 2020/2021 con la Pallavolo Lecco Alberto Picco che rimane inserita nel girone B.

Questa la composizione del raggruppamento: Pallavolo Don Colleoni, CBL Costa Volpino, Lemen Volley Almenno, Tecnoteam Albese, Chromavis Abo Offanengo, CSV-Ra.Ma. Ostiano, Esperia Cremona, Pol. Coop Novate, Visette Volley, Progetto Volley Orago, AcciaiTubi Picco Lecco, Capo d’Orso Palau.

“Le ipotesi fatte sulla composizione dei 5 gironi ci hanno tenuto impegnati durante parte dell’estate, e finalmente eccoli qua! La novità assoluta rispetto al passato è l’assenza delle squadre piemontesi – dichiara coach Gianfranco Milano – Cosa che, fino allo scorso anno era una costante. Tranne quella di Palau, le trasferte saranno abbastanza brevi. L’inserimento nel girone di squadre di forte stampo giovanile, Orago, Visette, Almenno e forse Novate, renderà gli incontri del girone spesso imprevedibili. Le altre squadre invece, sono tutte squadre rinforzate e potranno dire la loro per la leadership. Ancora qualche giorno e potremo tornare in palestra finalmente!”

“Siamo in un raggruppamento dove non ci si annoierà! Appena ho visto la composizione ho pensato: ‘Grande, un girone geograficamente parlando comodo’, escludendo Palau ovviamente, poi ho realizzato i roster delle nostre avversarie e penso che sarà una battaglia – dichiara la capitana, Martina Focaccia – Ma se devo essere sincera oggi, finalmente, con l’uscita dei gironi inizio a sentire l’adrenalina per questa nuova stagione, sarà una sfida ad ogni giornata, bella e stimolante! Ho voglia di tornare in palestra, sudare e lottare con le mie compagne!”.