Panathlon. A Cortenova serata di sfide motoristiche nel deserto

Racconti affascinati dalle leggende della Dakar e della African Eco Race

In sala presente anche il chitarrista statunitense Willie Nile

CORTENOVA – La sfida nel deserto, tra quattro e due ruote, è stata il tema centrale della serata motoristica organizzata dal Panathlon Club Lecco, presieduto da Andrea Mauri, presso l’Agriturismo “Trote Blu” di Cortenova, gestito dal panathleta Adriano Airoldi. Una serata ricca di ospiti, tra presente e passato delle leggendarie competizioni africane e saudite, che si svolgono in condizioni spesso estreme e impietose per uomini e mezzi.

Durante la serata, sono stati presenti numerosi ospiti, a cominciare dalla coppia lecchese Antonio “Toni” ed Eufrasio Anghileri, reduci dalla vittoria alla “Dakar” in Arabia Saudita a bordo della loro Nissan Patrol nella categoria Classi H3. Tra gli altri, Francesco Montanari, pilota ufficiale Aprilia e protagonista della “African Eco Race”, il veterano Lorenzo Lorenzelli insieme a Riccardo Valsecchi del Fast Team di Calolziocorte, e infine Quirino Tironi, della valsassinese Vent.

A condurre la serata, dopo i saluti del presidente Mauri, è stato il giornalista sportivo e esperto di motori Oscar Malugani. A rompere il ghiaccio sono stati “Toni” (65 anni) ed Eufrasio Anghileri (28 anni), padre e figlio, che hanno condiviso un’esperienza indimenticabile, dopo aver partecipato in passato alla Dakar in moto: papà “Toni” nel 1990 con la Gilera ed Eufrasio nel 2023 con la Honda. “Aneddoti, sofferenza, gioia e vittoria hanno arricchito i loro racconti su una ‘Dakar’ dove non era la velocità pura a fare la differenza, ma la ‘regolarità’, che richiede un impegno ancora più arduo” spiegano gli organizzatori della serata.

Dal mondo delle quattro alle due ruote, Francesco Montanari, giovane ma già “veterano” del deserto, ha condiviso la sua esperienza nell’ultima “African Eco Race” con l’Aprilia. Gli organizzatori della serata hanno commentato la sua passione, ereditata dal padre, che lo ha spinto a vincere anche una tappa di questa durissima competizione in Africa. Francesco ha portato a Cortenova la sua Aprilia, mostrando come una moto praticamente di serie venga modificata per affrontare queste sfide estreme.

Molto interessante anche la testimonianza di Lorenzo Lorenzelli, ex pilota e veterano della “Dakar”, che ha raccontato le difficoltà delle sue sfide, con tappe spesso concluse senza mangiare (in attesa dei rifornimenti) e con pochissimo sonno, ma sempre con un grande spirito d’avventura, quando le gare si svolgevano ancora in Africa.

Fondamentale il ruolo del Fast Team di Calolziocorte, rappresentato dal presidente Riccardo Valsecchi, che ha spiegato quanto sia difficile il lavoro di chi sta “dietro le quinte”, garantendo ai piloti di essere al via nelle condizioni migliori. Oltre ai presenti, il sodalizio lecchese ha inviato moltissimi altri piloti a sfidare sabbia e dune.

Interessante anche l’intervento di Quirino Tironi, AD della valsassinese Vent, che ha ricordato il ruolo cruciale dell’azienda, quando operava con il marchio HM, nella preparazione delle moto Honda ufficiali destinate alle varie edizioni della Dakar.

Si è conclusa una serata a tutto gas, arricchita da una curiosità condivisa dai panathleti Riccardo Benedetti. In sala era presente anche il chitarrista statunitense Willie Nile, che ha collaborato più volte con Bruce Springsteen ed è autore di numerosi album. Nile è arrivato in Valle con sua moglie italiana, Cristina Arrigoni, fotografa originaria di queste zone. La coppia è molto legata ad Adriano Airoldi e ha colto l’occasione per fare visita alle Trote Blu.