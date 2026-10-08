PerSport da Colico al Garda: tre equipaggi al Campionato Europeo RS Feva

Tre equipaggi, dodici prove e quattro giorni di regate alla Fraglia Vela Riva per la spedizione di PerSport SSD

Aiden Nani e Leonardo Matteotti in Gold Fleet, mentre Lopasso-De Bernardi e Petrin-Possenti hanno gareggiato in Silver

COLICO – Da Colico a Riva del Garda, per confrontarsi con alcuni dei migliori giovani velisti europei della classe RS Feva. È stata questa la sfida affrontata da PerSport SSD, presente al Campionato Europeo 2026 con tre equipaggi.

La manifestazione si è svolta dal 30 settembre al 3 ottobre alla Fraglia Vela Riva, dove sono scesi in acqua 88 equipaggi, suddivisi nelle flotte Gold e Silver. Quattro giorni di regate, per un totale di dodici prove disputate, caratterizzati da condizioni di vento favorevoli.

PerSport ha schierato Aiden Nani e Leonardo Matteotti, che dopo i primi due giorni di qualificazioni hanno conquistato l’accesso alla Gold Fleet, insieme a Leonardo Lopasso e Jacopo De Bernardi e a Gianmarco Petrin e Rayane Possenti, impegnati invece nella Silver Fleet.

Aiden Nani e Leonardo Matteotti hanno concluso il campionato al 38° posto della Gold Fleet. Leonardo Lopasso e Jacopo De Bernardi, alla sua prima esperienza in regata, hanno chiuso al 26° posto della Silver Fleet, mentre Gianmarco Petrin e Rayane Possenti hanno terminato la competizione al 39° posto.

Numeri che, però, raccontano soltanto una parte dell’esperienza vissuta dai ragazzi di PerSport. Il Campionato Europeo ha rappresentato infatti anche la prima occasione per vivere una grande manifestazione internazionale non soltanto dal punto di vista sportivo, ma come vera trasferta di squadra.

Quattro giorni trascorsi insieme, condividendo tempi, spazi, responsabilità e anche i piccoli imprevisti. Tra questi, un’avaria al pulmino verificatasi proprio nel giorno della partenza, fortunatamente risolta e diventata alla fine un altro ricordo da aggiungere al racconto della trasferta.

A Riva del Garda non sono mancati inoltre i momenti di socialità, dalla cerimonia di apertura alla cena di classe insieme agli equipaggi italiani, fino alle occasioni di incontro con ragazzi e ragazze provenienti da diversi Paesi europei. A chiudere la manifestazione sono arrivate la cerimonia conclusiva e la premiazione.

Sul piano sportivo, particolarmente significativa è stata la crescita degli equipaggi impegnati nella Silver Fleet, soprattutto nelle ultime giornate, quando i ragazzi hanno trovato maggiore continuità e fiducia nelle proprie possibilità.

“Sono state giornate intense, non soltanto per la regata – racconta l’allenatrice Raffaella Fumagalli – ma anche per tutto quello che c’è stato intorno. Per i ragazzi è stata un’esperienza importante: hanno regatato, hanno affrontato difficoltà, hanno conosciuto coetanei di altri Paesi e hanno imparato a vivere insieme una trasferta di questo livello. Sono tornati a casa stanchi, ma soprattutto molto contenti”.

Conclusa l’esperienza europea, PerSport guarda già al prossimo appuntamento. Nel mirino c’è infatti il Campionato Mondiale RS Feva di Arco, in programma nell’estate 2027, con la prospettiva di tornare sul Garda e proseguire il percorso di crescita.

Da Colico al Garda, dunque, il viaggio è terminato. La prossima avventura è già all’orizzonte.

Accanto all’attività agonistica, PerSport propone anche attività promozionali con corsi di vela rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Tutte le informazioni sulle attività della società e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito di PerSport, dove è possibile anche iscriversi alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti. La società è inoltre presente su Facebook e Instagram.