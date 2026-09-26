Picco Lecco porta lo sport in città con la sfida di “Picco Express”

Cinque tappe più una finale porteranno le atlete biancorosse alla scoperta di alcuni dei luoghi simbolo della città

L’iniziativa si inserisce nella #BeActive – Settimana Europea dello Sport

LECCO – Enigmi, prove, sport e scoperta del territorio. A Lecco è tutto pronto per PICCO EXPRESS, l’originale iniziativa organizzata da Picco Lecco che porterà le atlete biancorosse fuori dalla palestra, direttamente tra le strade e i luoghi simbolo della città.

La sfida prenderà il via dal Monumento ai Caduti, davanti alla Canottieri Lecco, da dove le partecipanti saranno chiamate a mettersi alla prova in una competizione che richiederà velocità, intuito, spirito di squadra e conoscenza del territorio.

Il percorso sarà articolato in cinque tappe più una finale, lungo un itinerario che toccherà alcuni dei luoghi più rappresentativi di Lecco. A ogni tappa le atlete dovranno affrontare prove e risolvere enigmi, con un unico obiettivo: completare il percorso nel minor tempo possibile.

La formula punta sulla collaborazione e sulla capacità di orientarsi e ragionare insieme. Ci sarà però una regola precisa: niente telefoni, niente ricerche online e nessuna scorciatoia. Per arrivare al traguardo serviranno quindi soltanto intuito, preparazione, capacità di fare squadra e conoscenza della città.

PICCO EXPRESS si inserisce all’interno della #BeActive – Settimana Europea dello Sport, iniziativa promossa a livello europeo per sensibilizzare cittadini di tutte le età sull’importanza dell’attività fisica e di uno stile di vita attivo, in programma fino al 30 settembre.

Per Picco Lecco l’appuntamento rappresenta anche un modo per interpretare lo sport in una dimensione diversa. La competizione esce infatti dai tradizionali spazi della palestra e si trasferisce nel cuore della città, trasformando Lecco in un vero e proprio campo di gioco.

Le atlete saranno così chiamate a confrontarsi non soltanto con le prove sportive, ma anche con la storia, la cultura e i luoghi del territorio. Un percorso pensato per unire movimento e conoscenza, mettendo alla prova competenze diverse e creando un’occasione di condivisione all’interno della squadra.

Più che una semplice gara, PICCO EXPRESS vuole essere quindi un’esperienza capace di rafforzare il legame tra squadra e territorio. Il format punta a combinare dinamismo, divertimento e spirito competitivo, dando alle atlete l’opportunità di vivere Lecco da una prospettiva insolita.

Resta ora da scoprire chi riuscirà a conquistare la vittoria finale. Per conoscere le protagoniste bisognerà però attendere i prossimi appuntamenti social di Picco Lecco, attraverso i quali verranno svelate le coppie che prenderanno parte alla sfida.

La corsa è pronta a partire. E tra enigmi, prove e tappe da conquistare, sarà il cronometro a decretare la coppia vincitrice.