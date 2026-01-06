Picco Lecco protagonista alla Eagle Cup Volley: podi e premi

Il presidente Righetti sottolinea il valore sportivo e umano dell’evento

Picco Lecco chiude la Eagle Cup Volley con piazzamenti di rilievo e il premio come miglior giocatrice U14 ad Anita Francescon

LECCO – La decima edizione della Eagle Cup Volley va in archivio con numeri importanti e un bilancio sportivo che conferma la crescita costante della manifestazione. Tra le società protagoniste figura la Pallavolo Picco Lecco, presente in più categorie e capace di distinguersi per continuità di risultati e qualità del lavoro espresso in campo.

Il torneo, che ha coinvolto oltre 600 atlete, 40 squadre e 9 palestre distribuite tra le province di Lecco, Como e Monza Brianza, si è svolto nell’arco di più giornate, trasformandosi nel tempo da appuntamento locale a riferimento internazionale per il volley giovanile femminile. Un contesto competitivo ampio e articolato, nel quale la società lecchese ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano.

Nella categoria Under 18, Picco Lecco ha centrato un prestigioso terzo posto con la formazione Rossa U16, riuscendo a competere alla pari con realtà italiane e straniere di livello. Buono anche il cammino della squadra Bianca, che ha chiuso la manifestazione al quarto posto, a conferma della profondità del vivaio e della qualità del lavoro quotidiano svolto in palestra.

Riscontri positivi sono arrivati anche dalle categorie più giovani. Nell’Under 14, la Picco Lecco Rossa ha conquistato il secondo posto, mentre la formazione Bianca ha chiuso sesta, mostrando carattere e continuità nel corso del torneo. Nelle categorie Under 12 e Under 13, la Picco Rossa ha ottenuto il quinto posto, seguita dalla Picco Bianca, nona al termine della competizione, portando in campo entusiasmo e determinazione.

A impreziosire ulteriormente la partecipazione lecchese è giunto anche un riconoscimento individuale: Anita Francescon è stata premiata come Miglior Giocatrice Under 14, attestato che valorizza il talento emergente e il percorso tecnico del settore giovanile.

Al termine della manifestazione, svoltasi nel fine settimana, il presidente Dario Righetti ha voluto rimarcare il significato dell’esperienza vissuta dalla società: “Un grazie a tutti i partecipanti. Occasioni come queste sono l’occasione per valorizzare al meglio lo sport e lo stare insieme. Le nostre ragazze hanno dimostrato impegno, qualità e grande spirito di squadra.” Un bilancio che restituisce il senso di un torneo capace di coniugare risultati sportivi e crescita umana.