Picco Lecco, si riparte: domenica l’esordio a Padova

La squadra biancorossa affronta un girone nuovo con entusiasmo e giovani promettenti, guidata dalle veterane Lancini e Frigerio

Debutto stagionale domenica 12 ottobre alle ore 18.00 a Padova

LECCO – La nuova avventura della Picco Lecco è pronta a cominciare. Domenica alle 18 le biancorosse faranno il loro debutto stagionale in Serie B1 femminile sul campo dell’Aduna Padova, una delle formazioni più attrezzate del girone. Un esordio subito impegnativo, che metterà alla prova tecnica, carattere e tenuta mentale del gruppo.

Il girone è nuovo per Picco, che nelle ultime stagioni ha militato in Serie A2 e, prima ancora, nel girone A di B1, e l’obiettivo stagionale è chiaro: nelle prime giornate capire a che livello poter competere, senza pressioni e con la serenità di chi sa che il percorso è appena iniziato. “La squadra si presenta con un organico completamente rinnovato, giovane ma ricco di potenziale – spiega Federico Belloni, coach biancorosso – A guidare la squadra saranno due giocatrici d’esperienza: Arianna Lancini, capitano, e Matilde Frigerio, vicecapitano. Entrambe hanno esperienza in Serie A e rappresentano, con Federica Ghezzi, i punti di riferimento del gruppo, esempio di dedizione e leadership dentro e fuori dal campo.”

Sul piano tecnico, la Picco punterà su un’impronta aggressiva nella fase muro/difesa e da un servizio insidioso, costruito su una solida organizzazione difensiva. “Vogliamo essere una squadra difficile da affrontare, capace di mettere in difficoltà anche le avversarie più esperte – aggiunge Belloni – ammetto che l’emozione è alle stelle, è un esordio anche per me. Il clima è sereno, non vogliamo mettere pressione alle ragazze. Siamo curiosi di vedere come reagiranno in campo, soprattutto in una sfida così impegnativa”.

Determinazione e voglia di far bene anche nelle parole del capitano Lancini: “Siamo pronte a fare del nostro meglio. La sfida sarà tosta, ma abbiamo lavorato con tenacia. Siamo giovani, ma con tanta voglia di crescere e migliorare. Sarà emozionante, come ogni prima partita, ma siamo unite e prepareremo tatticamente al meglio il match”.

Non solo Padova: nel girone spiccano anche Peschiera del Garda, Vicenza e Verona. La qualità è elevata e ogni partita sarà una sfida importante, un’opportunità per crescere e consolidare l’identità di gruppo.

Appuntamento quindi domenica 12 ottobre a Padova alle ore 18.00: Picco Lecco pronta a scendere in campo con grinta, entusiasmo e voglia di stupire.