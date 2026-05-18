Play-off Serie C. Ancora bloccata la vendita dei biglietti per Catania-Lecco

L’ONMS ha rinviato al Casms le valutazioni per l’individuazione di adeguate misure di sicurezza

LECCO – A poco più di 48 ore dalla gara di ritorno del 2° turno nazionale dei play-off di Serie C rimane ancora sospesa la vendita dei biglietti per l’incontro che si giocherà allo stadio Massimino mercoledì, 20 maggio, alle ore 20:30.

Sarà una gara decisiva per i blucelesti di Valente che dopo il pareggio al Rigamonti-Ceppi devono per forza vincere passare il turno e qualificarsi alla semifinale. Mentre il Catania, forte dello status di testa di serie, ha disposizione due risultati su tre per staccare il pass della qualificazione.

Gli scontri avvenuti a Lecco nel pomeriggio di ieri potrebbero essere un fattore del ritardo alla vendita dei tagliandi ai tifosi blucelesti. La società di via don Pozzi comunica che nel pomeriggio di oggi, 18 maggio, ha ricevuto la determinazione n° 23/2026 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la quale, in merito all’incontro Catania-Lecco, rinvia le valutazioni in merito al Comitato di Analisi e Sicurezza delle Manifestezioni Sportive (CASMS) per l’individuazione di adeguate misure di rigore.

La Calcio Lecco inoltre comunica che, non appena riceverà indicazioni in merito, si attiverà per fornire ai propri tifosi ogni aggiornamento sul tema.